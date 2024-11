Aksidentohet rëndë shqiptaro-britanikja në Belsh

BELSH- Një adoleshente shqiptaro-britanike është duke luftuar për jetën e saj pasi u përfshi në një përplasje të tmerrshme teksa festonte ditëlindjen e motrës së saj në Shqipëri. Pamela Mema, 18 vjeç, nga Londra Veriore është aksidentuar në fshatin Belsh në Shqipërinë qendrore teksa po udhëtonte për të shijuar festimet për 24-vjetorin e motrës së saj më 22 nëntor.

Që nga aksidenti, familja e saj zbuluan se e reja duhej të dërgohej me urgjencë në spital ku mjekët e vendosën atë në koma klinike.

Miqtë dhe familja e saj kanë krijuar një GoFundMe, e cila ka mbledhur 73,000 £ për 18-vjeçaren në vetëm 48 orë. Ata shpresojnë se mund të mbledhin fonde të mjaftueshme që ajo të kthehet në MB, në mënyrë që ajo të vazhdojë trajtimin e saj.

Personi që nisi mbledhjen e fondeve, Eshli Haxhiasllani, shkruante: Më 22 nëntor 2024, bukuroshja, inteligjente dhe e fortë Pamela Mema u aksidentua me makinë në fshatin Belsh të Shqipërisë, rrugës për të festuar 24-vjetorin e motrave të saj. Që prej datës 22 Pamela ka luftuar për jetën e saj në spitalet e Shqipërisë. Tani duhet urgjentisht ta kthejmë Pamelën në shtëpi në Londër, në mënyrë që ajo të marrë kujdesin më të mirë mjekësor që i nevojitet me mjekët që kemi besim dhe të vendosim besimin tonë me një ambulancë-helikopter. Pamela është vetëm 18 vjeçe dhe ka gjithë jetën e saj përpara dhe çdo donacion vlerësohet jashtëzakonisht shumë për ta sjellë Pamin tonë në shtëpi dhe që ajo të marrë kujdesin më të mirë të mundshëm.