Madrilenët, të tërbuar me Mbappe: Erdhi të zëvendësojë CR7, por do të përfundojë si Hazard apo Anelka

Përtej rezultatit negativ në “Anfield” kundër Liverpool-it, në universin piroteknik që sillet rreth Real Madridit, performanca bindëse e Kylian Mbappe mungoi sërish. Ishin dy tema diskutimi të lidhura veçanërisht me performancën e francezit në tokën angleze dhe të theksuara nga ONZE.

E para lidhet me momentin para kthimit të “Los Blancos” në fushë, në fund të pushimit mes dy pjesëve të lojës, ku Jude Bellingham shihet duke folur me disa shokë të skuadrës. Ish-sulmuesi i PSG-së përpiqet të flasë me mesfushorin anglez, por ky i fundit nuk e konsideron atë. Të paktën deri në momentet e fundit, para daljes nga dhoma e zhveshjes.

Gjysma tjetër e polemikave, që e sheh Mbappe në “syrin e ciklonit” lidhet gjithsesi me fundin e ndeshjes, kur francezi u rikthye në zemër të stadiumit vendas të kuqezinjve, pa shkuar për të përshëndetur tifozët spanjollë të pranishëm.

Ky gjest u pa si mungesë respekti, i cili më pas u lëshua në internet me disa mesazhe si “Ai erdhi të zëvendësojë CR7, por në fund do të zërë vendin e Hazardit” ose “Do të përfundojë si Anelka”.