Messi dhe mesazhi i tij emocional për 125-vjetorin blaugrana: Është krenari të jesh tifoz i Barcelonës…

Lionel Messi ka shprehur dashurinë dhe krenarinë e tij për Barcelonën, me rastin e 125-vjetorit të klubit blaugrana. Në një intervistë për TV3, 8 herë fituesi i “Topit të Artë” theksoi se Barça mbetet një klub i veçantë për të dhe familjen e tij.

Edhe pse largimi i tij nga katalanasit nuk ndodhi ashtu siç ai dëshironte, ylli argjentinas theksoi se zemra i mbetet ende e lidhur me Barcelonën, madje shprehu dëshirën për t’u rikthyer një ditë dhe jetuar sërish në qytet me familjen.

Pavarësisht thashethemeve për praninë e tij në gala-në e 125-vjetorit, Messi kontribuoi në këto festime përmes një interviste të regjistruar, pasi angazhimet e tij me Inter Miami e penguan të udhëtonte drejt Barcelonës.

“Më mungon Barça, qyteti, njerëzit, dashuria…”

Këtë të premte, më 29 nëntor, Barcelona feston 125-vjetorin e saj. Me rastin e kësaj feste, klubi blaugrana do ta përkujtojë përvjetorin me një himn të ri, që do të zgjidhet me votim të anëtarëve, pas një konkursi lirike të hapur për publikun.

Një fjalë përshëndetëse me këtë rast, përmes një video-mesazhi, ka dërguar edhe futbollisti më i madh në histori, Lionel Messi: “Së pari, ju përgëzoj për këto 125 vite, ju them se është nder të jem pjesë e klubit dhe tifoz i Barcelonës.

Unë isha me fat që Zoti më dërgoi në atë vend dhe më shtyu ta kaloj thuajse gjithë karrierën time në atë klub të mrekullueshëm. Një klub i veçantë, i ndryshëm nga të gjithë. E di sa e vështirë është për momentin të jesh një klub ndryshe për shkak të mënyrës sesi menaxhohen gjërat sot në futboll.

Sot ekipi i parë përfaqësohet ashtu siç duam dhe na pëlqen, është një krenari shumë e madhe për qytetin, tifozët… Si gjithmonë, shpresoj të vazhdojmë të bëjmë mirë dhe të vazhdojmë ta bëjmë këtë klub edhe më të madh”.

Futbollisti argjentinas i dha fund kohës së tij te Barcelona në verën e vitit 2021 dhe, pas dy sezonesh te PSG, u transferua tek Inter Miami në MLS. Megjithatë, pavarësisht kalimit të kohës, Messi ka treguar se dashuria e tij për Barçën është shumëvjeçare dhe e palëkundur.