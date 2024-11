Vuçiç paralajmëron: Situata po del jashtë kontrollit mes Rusisë dhe Ukrainës! Duhet të forcojmë vendin tonë

SERBI- Presidenti serb, Aleksandar Vuçiç në një intervistë të zhvilluar së fundmi ka folur në lidhje me situatën në botë dhe çfarë duhet të bëjë Serbia në të ardhshen. Vuçiç gjatë fjalës së tij në "National Daily TV Pink" u shpreh se konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës po përshkallëzohet. Sipas parashikimeve të presidentit serb situata do të dalë gjithnjë e më shumë jashtë kontrollit.

"Prandaj, doja t’u thoja njerëzve se gjërat nuk po shkojnë në drejtimin e duhur dhe parashikimet e mia janë se gjithçka që po ndodh do të dalë gjithnjë e më shumë jashtë kontrollit. Çdo deklaratë nga asnjëra palë nuk është de-përshkallëzuese dhe kam frikë se çon në konflikte dhe probleme më të mëdha. Duhet të forcojmë vendin tonë. Sa i përket strehimoreve, ne kemi shifra shkatërruese," tha Vuçiç.

Ai shtoi se pret që presidenti i sapozgjedhur i SHBA-ve, Donald Trump do të kthehet kundër BE-së. Sipas Vuçiç, Trump do të lidhë kontrata me Kinën dhe më pas do të shkojë në këtë anë. Ndërkohë ai tha se duhet te përgatiten sa më mire financiarisht dhe të reduktojnë listat e pritjes. Presidenti serb shtoi se asnjëherë nuk duhet të varet nga një person, gjithmonë nga politika dhe programet e tyre.

"Pres që Trump të kthehet kundër BE-së, është e vërtetë apo jo? Kjo është pikëpamja ime. Ai do të lidhë kontrata me Kinën dhe më pas do të shkojë në këtë anë. Por ne duhet të përgatisim bufera financiare, të përgatitemi sa më mirë. Ne po reduktojmë listat e pritjes. Së shpejti do të marrim vendime se cilët do të jenë ministrat e rinj në ndërtim dhe infrastrukturë. Këta janë njerëz të mirë, punëtorë. Ndonjëherë ndodhin gjëra që nuk mund t’i kontrollosh, por Serbia duhet të luftojë. Asnjëherë nuk duhet të varet nga një person, gjithmonë nga politika dhe programet," theksoi Vuçiç.