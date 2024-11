‘Më telefonoi vetë Ferguson, isha shumë nervoz’; Lewandowski zbulon se ishte pranë transferimit te Manchester UTD

Robert Lewandowski po shkëlqen në sezonin e tij të tretë si lojtar i Barcelonës. Sulmuesi polak 36-vjeçar ka shënuar 17 gola në 19 ndeshje, duke treguar se aftësia e tij për ta gjetur rrugën drejt rrjetës kundërshtare mbetet e paprekur gjatë karrierës brilante.

Për këtë arsye, ai ka mbrojtur fanella të klubeve të mëdha si Borussia Dortmund, Bayern Munich dhe Barcelona. Megjithatë, sipas një deklarate të tij në podcast-in e Rio Ferdinand, legjendës së Manchester United, Lewandowski ka qenë shumë pranë transferimit te klubi i “Old Trafford”.

Fituesi i dyfishtë i “Këpucës së Artë” europiane zbuloi se sa afër ishte marrëveshja me Manchester United. Në sezonin 2011-2012, kur sapo kishte filluar të shpërthente me gola te Borussia Dortmund, mori një telefonatë nga Sir Alex Ferguson, atëherë trajner i "Djajve të Kuq": "Më kujtohet ajo bisedë me Sir Alex Ferguson. Ishte në vitin 2012 dhe kisha vendosur të bashkohesha me Manchester United".

Ai përshkroi momentin kur Ferguson e kontaktoi gjatë një faze përgatitore me Dortmund-in: "Ishte pushimi i ndeshjes dhe më zëvendësuan, pasi do të luaja vetëm 45 minuta. Pastaj mora telefonatën. Në atë kohë, niveli im i anglishtes ishte ndryshe nga tani, të flisja me një njeri si Sir Alex Ferguson, me atë theks skocez, më bëri shumë nervoz".

Lewandowski pranoi se nervozizmi e kaploi gjatë bisedës: "Oh, isha shumë nervoz. Megjithatë, e dija çfarë duhej të thoja: Po, dua të bashkohem me Manchester United".

Gjithsesi, historia mori një kthesë kur drejtuesit e Borussia Dortmundit ndërhynë: "Kisha një bisedë me presidentin e Dortmundit. Ai më tha se nuk mund të më shisnin te Manchester United, sepse isha shumë i rëndësishëm për ta dhe nuk ishte momenti i duhur".

Ai moment erdhi më vonë, në vitin 2014, kur Lewandow/ski firmosi për Bayern Munich, ku bëri histori deri në vitin 2022, kur u transferua te Barcelona për 45 milionë euro, plus 5 milionë bonuse.

Statistikat e Lewandowskit janë mbresëlënëse. Në dy sezonet e fundit te Borussia Dortmund shënoi 64 gola në 97 ndeshje, më pas realizoi 344 gola në 375 ndeshje me Bayern Munich. Deri më tani ka shënuar 78 gola në 112 ndeshje me Barcelonën, përfshirë 19 gola këtë sezon. Nën drejtimin e Hans Flick, ai ka rigjetur formën më të mirë, ndaj përflitet se kontrata e tij mund të zgjatet deri në vitin 2026.