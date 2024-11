Pse kaq shumë luhatje të Milanit mes Champions-it dhe Serie A? Ibrahimovic jep përgjigjen befasuese

Zlatan Ibrahimovic, drejtues i Milanit, ka dhënë një intervistë për “Sky Sport”, i kënaqur nga fitorja e fundit e të tijve në Champions League, kundër Slovan Bratislava.

Pse ka kaq shumë luhatje në performancën midis Champions dhe Serie A?

Skuadra duhet të gjejë të njëjtin përqendrim si kundër Real Madridit. Çdo ndeshje është e rëndësishme. Nëse dëshiron të arrish lart, duhet ta ruash fokusin në të gjitha ndeshjet. Kemi gabuar në disa ndeshje, por skuadra e di çfarë duhet të bëjë.

A shpreson të argëtohesh më shumë se të shtunën ndaj Juventusit?

Champions-i është krejt ndryshe. Ndeshja e së shtunës ishte e mbyllur dhe me pak raste. Pastaj, edhe Juventusi nuk të lejon mundësi për të krijuar lojë.

Klubi, a është i kënaqur?

Jemi të besueshëm, po punojmë çdo ditë. Të gjithë punojnë për të njëjtat objektiva. Sekreti është puna, nëse mund ta quajmë sekret, por në të vërtetë nuk është.

A keni menduar për merkato, ku të afroni ndonjë mbrojtës?

Sipas mendimit tim, kur flasim për mbrojtjen, është e gjithë skuadra ajo që mbron. Nuk duhet të fajësojmë vetëm mbrojtësit. Nuk kemi dhënë 100% në mbrojtje, por për sa i përket merkatos, duhet të kujtojmë që Bennacer kthehet pas një jave dhe do të jetë një lojtar shtesë për mesfushën. Ai do të na ndihmojë. Do të shohim çfarë do të ndodhë deri në merkaton e dimrit. Ka ende shumë ndeshje për t’u luajtur. Kemi nisur konsultime me trajnerin për të kuptuar nëse duhet apo nuk duhet diçka në merkaton e dimrit.