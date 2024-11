Parashikimi i motit, kthjellime e vranësira gjatë ditës, por temperaturat arrijnë deri në 21 gradë

Shqipëria do të paraqitet nën mbizotërimin e alternimeve të kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta; më të dukshme vranësirat do të jenë në zonat malore Lindore. Pjesa e dytë e ditës dhe në vijim; do të sjellë shtim të vranësirave dhe lagështirës në të gjithë territorin shqiptar ku në zonat veriore – veriperëndimore do të gjenerohen reshje të pakta dhe të izoluara shiu; Temperaturat e ajrit do të rriten si në mëngjes edhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 2°C vlera më e ulët në qytetin e Peshkopisë deri në 21°C vlera më e lartë e cila pritet në qarqet; Tiranë dhe Vlorë. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi mbi 40 km/h nga drejtimi kryesisht Jugperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim deri në 2 ballë.

