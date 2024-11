Kërcënoi se do të vriste Donald Trump, arrestohet një person në Kaliforni

SHBA- Një burrë nga Arizona u arrestua të hënën pasi dyshohet se kërcënoi se do të vriste presidentin e zgjedhur Donald Trump në një seri videosh në Facebook, duke përfshirë një në të cilën ai duket se mban një pushkë të stilit AR-15, sipas dokumenteve të gjykatës. Manuel Tamayo-Torres përballet me një akuzë të rëndë për kërcënimin e presidentit të zgjedhur pasi ai bëri disa kërcënime kundër Trump dhe familjes së tij. Dokumentet e gjykatës nuk e identifikonin drejtpërdrejt Trumpin, duke iu referuar vetëm si "Individi 1". Por dokumentet e gjykatës identifikojnë "Individin 1" si një figurë publike, ish-president dhe presidentin aktual të zgjedhur. Të enjten e kaluar, sipas dokumenteve të gjykatës, Tamayo-Torres tha në një video të postuar në Facebook, “[Individi 1] ju do të vdisni, [Individi 1], djali juaj do të vdesë. E gjithë familja juaj do të vdesë, [Individi 1]. Ky është realiteti tani për ju. Ky është i vetmi realitet që keni në të ardhmen tuaj, [Individi 1], duke vdekur.” Në një video tjetër të postuar në fillim të këtij muaji, Tamayo-Torres kërcënoi se do të qëllonte Trumpin dhe mbante një pushkë e bardhë e stilit AR 15 me një karikator me 30 fishekë. Gjithashtu Tamayo-Torres postoi një video më 23 gusht nga Desert Diamond Arena në Glendale, Arizona, ku Trump mbajti një tubim pasdite. Gjatë tubimit, Trump tha se do të krijojë një komision të pavarur për të hetuar tentativat për vrasje, ndërsa përmendi tentativën për ta vrarë atë në një tubim të 13 korrikut në Butler, Pensilvani. Tamayo-Torres akuzohet gjithashtu për disa akuza për bërjen e deklaratave të rreme në formularët federalë gjatë përpjekjes për të blerë një armë vitin e kaluar në Phoenix, Arizona, sipas dokumenteve. Megjithatë nga të dhënat e gjykatës është e paqartë nëse Tamayo-Torres ka një avokat.

