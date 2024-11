E papritur! Zvezda shkatërron gjermanët e Stuttgartit!

SERBI – Fitore të rëndësishme për Crvena Zvezdan dhe Sturm Graz, që më në fund ndryshuan klasifikimin duke siguruar pikët e para në këtë edicion të Ligës së Kampionëve në ndeshjen e pestë. Crvena Zvezda shënoi një triumf mbresëlënës me rezultatin 5-1 ndaj Stuttgartit, falë lojtarëve që kanë spikatur më herët në futbollin italian si Rade Krunić dhe Nemanja Radonjić. Sturm Graz triumfoi minimalisht 1-0 kundër Girona, me golin vendimtar të shënuar nga sulmuesi i ri i shkollës së Arsenalit, Mika Biereth. Rezultatet: Crvena Zvezda – Stuttgart 5-1 (5′ Demirović (ST), 12′ Silas (SR), 31′ Krunić (SR), 65′ Ivanić (SR), 69′, 88′ Radonjić (SR)) Sturm Graz – Girona 1-0 (59′ Biereth)

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd