Gjykata e Posaçme kundër korrupsionit liroi Sali Berishën: Masa e arrestit nuk plotësonte asnjë kriter

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) vlerësoi sot se masa e sigurisë së arrestit shtëpiak për Sali Berishën nuk është e bazuar në ndonjë kushte apo kritere ndaj si e tillë bie dhe ai nga tani e tutje është i lirë.

Këtë e pohoi sot kreu i trupës avokatore të ish kryeministrit, Genc Gjokutaj. Ai tha për mediat se nga sot Sali Berisha është i lirë, pa asnjë masë sigurimi ndaj tij.

Gjokutaj bëri me dije se Gjykata revokoi masën e arrestit shtëpiak si një masë që nuk ka as kushte as kritere.

"Sot gjykata revokoi masën e arrestit të shtëpisë, si një masë që nuk ka as kushte as kritere për caktimin e saj, dhe nga sot Sali Berisha është lirë dhe nuk ka asnjë masë sigurie ndaj tij.

Nuk ka asnjë masë tjetër sigurie. Unë nuk mund të relatoj dosjen për ju, por gjykata konstatoi se për Sali Berishën nuk ekzistojnë kushtet dhe kriteret për asnjë lloj mase sigurie", tha avokati.

Ai lëshoi dhe një mesazh publik për Prokurorinë e Posaçme: “SPAK le të bëjë çfarë të dojë, të ulë kokën dhe të shikojë ca ka bërë sepse i ka hipur një kali për së prapthi. Mos u mërzisni pse u lirua Berisha”, tha ai.

SPAK kishte kërkuar sërish që 80 vjeçari Sali Berisha të mbetej nën arrest shtëpie.

Më herët dje, Gjykata Kushtetuese vendosi të kalojë në seancë plenare kërkesën e kreut të PD-së, Sali Berisha për shfuqizimin e masës së sigurimit personal “arrest në shtëpi” si të papajtueshme me Kushtetutën.

Kolegji i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, tha zyrtarisht se në datën 26.11.2024 ka marrë në shqyrtim paraprak kërkesën e paraqitur më 18 nëntor 2024 nga kërkuesi Sali Berisha me objekt: “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 520, datë 30.12.2023 dhe vendimit nr. 521, datë 27.12.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, të vendimit nr. 15, datë 25.01.2024 të Gjykatës së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë dhe vendimit nr. 00-2024-667 (94), datë 09.04.2024 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (njoftuar në datën 29.07.2024)”, lidhur me masën e arrestit “Arresti në shtëpi” dhe ka vendosur:

– kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare mbi bazë të dokumenteve (pa praninë e palëve), si dhe thirrjen si subjekt të interesuar në këtë proces të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, si edhe të Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Gjithashtu, po në datën 26.11.2024 Mbledhja e Gjyqtarëve, pasi mori në shqyrtim kërkesën për “Përshpejtimin e gjykimit”, të paraqitur nga kërkuesi Sali Berisha në datën 25.11.2024, ka vendosur:

– pranimin e kërkesës për përshpejtimin e gjykimit, si dhe reduktimin e afateve të palëve për paraqitjen e parashtrimeve dhe qëndrimeve të tyre, si dhe caktimin e seancë plenare mbi bazë të dokumenteve në datën 27.12.2024, ora 10:00."

Sali Berisha është nën hetim për dosjen e privatizimit te ish-klubit sportiv "Partizani", dhe ndodhej i izoluar në arrest shtëpie që prej 30 dhjetorit të vitit 2023.

Berisha ishte në hetim për veprën penale të korrupsionit së bashku me dhëndrin e tij, Jamarbër Malltezi, i cili akuzohet nga SPAK se ka përfituar të ardhura në vlerën e 5.4 milionë eurove nga një biznes ndërtimi në mënyrë të parregullt në sajë të vendimeve të qeverisë të marra nga vjehrri i tij lidhur me ish kompleksin Partizani.