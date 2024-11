Harry Kane ngre alarmin: Ndeshje shumë e rëndësishme dhe e komplikuar ndaj PSG-së

Së bashku me Real Madridin (6 pikë), Bayern Munich (6 pikë) dhe PSG (4 pikë), të renditur respektivisht në vendin e 17-të dhe të 25-të, janë kthyer në surprizat negative të këtij Champions League. Sonte në mbrëmje, në "Allianz Arena", do të përballen në një ndeshje që duket si sfidë direkte për të arritur në “top-8” të renditjes së vetme të grupit.

Sulmuesi i gjermanëve, Harry Kane, e di mirë rëndësinë e kësaj përballjeje dhe në konferencën për shtyp ka pranuar: "Nuk jemi mësuar të jemi kaq poshtë në renditje. Nëse duam të përfundojmë mes të parëve, duhet t’i fitojmë të gjitha ndeshjet, kjo vlen edhe për PSG-në.

Sonte në mbrëmje do të jetë një ndeshje shumë e rëndësishme dhe e komplikuar. PSG është një skuadër e madhe, me shumë yje, shumë e aftë me topin. Mesfusha e tyre do të përpiqet ta mbajë topin sa më shumë të jetë e mundur".

Në njëfarë mënyre, Kane zbuloi dhe strategjinë e bavarezëve, duke vënë në shënjestër Gigio Donnarumman: "Ne do të përpiqemi të bëjmë të njëjtën gjë, duke marrë kontrollin e topit. Do të bëjmë gjithçka që t’i vëmë ata në vështirësi, duke ushtruar presion, sidomos ndaj portierit". Mesa sa duket Kane iu referua periudhës jo shumë pozitive që po kalon portieri i kombëtares italiane.