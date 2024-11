Bayern-PSG, paralajmëron Kompany: Do të përballemi me një ekip që ka shumë talent

Champions League arrin në pikën vendimtare, ndërsa sot dhe nesër do të zhvillohet xhiroja e pestë e fazës së grupeve. Sfida e shumëpritur mes Bayern Munich dhe Paris Saint-Germain do të luhet sonte në "Allianz Arena", teksa të dyja ekipet ndodhen në pozita të rrezikshme.

Bayerni mban vendin e 17-të me 6 pikë dhe aktualisht do të luante në “play-off”, ndërsa PSG, me vendin e 25-të, momentalisht ndodhet jashtë zonës së kualifikimit.

I pyetur në konferencën për shtyp, trajneri belg i Bayernit, Vincent Kompany, hodhi poshtë idenë që PSG mund të jetë rival më pak i fuqishëm këtë sezon: "PSG më i dobët se vitet e kaluara? Absolutisht jo".

Kompany theksoi kompleksitetin dhe rrezikun e kësaj ndeshjeje: "Do të përballemi me një nga klubet më të mëdha të Europës. Ata kanë lojtarë të mëdhenj dhe një trajner të klasit botëror. PSG është një skuadër me shumë talent. Shumë nga lojtarët e tyre do të arrijnë nivelet e Messit, Neymarit dhe Ibrahimovicit në vitet e ardhshme".

Duke analizuar stilin e lojës së PSG, belgu shtoi: "Hapësirat mes linjave të tyre janë gjithmonë shumë të vogla, presioni i parizienëve është shumë agresiv dhe efektiv. Kur kanë topin, qasja e tyre është shumë e qartë. Si ekip, janë vërtet shumë të aftë. Nuk pres një ndeshje të mërzitshme".

Kjo ndeshje jo vetëm që do të jetë një përplasje mes dy prej ekipeve më të forta europiane, por gjithashtu mund të përcaktojë fatin e sezonit të tyre në Champions League.