Pato tregon si reagoi Berlusconi, kur u nda nga vajza e tij: Deshi të më përjashtonte nga festa e titullit…

Alexandre Pato pagoi një çmim të lartë për brishtësinë e muskujve të tij dhe ndoshta për sjelljet jashtë fushës, që jo gjithmonë përputheshin plotësisht me kanunet e një profesionisti shembullor. Sidoqoftë, ai nuk ishte i pari dhe nuk do të jetë i fundit. Fakti është se talenti i tij u shpërdorua në masë të madhe.

Ish-sulmuesi brazilian tregon disa histori për ish-presidentin kuqezi, Silvio Berlusconi: “Ai më kërkoi të luaja në një pozicion më qendror, edhe pse Leonardo më vendoste nga jashtë”.

Pato foli edhe për kohën kur u nda nga Barbara Berlusconi, vajza e Silvios dhe reagimi i ish-presidentit, i cili e përballoi situatën me ironinë e zakonshme: “Ai ka qenë gjithmonë shumë i këndshëm. Më kujtohet ende që një ditë na mblodhi të gjithë në fushë dhe tha: Nëse fitoni kampionatin do të organizoj një festë me femra për të gjithë. Kuptohet, jo për ty, jo për ty Pato (qesh)”.

Në podcast-in brazilian “Benja Me Mucho”, ish-sulmuesi kuqezi foli sërish për Silvio Berlusconi: “Milanin e shihte gjithmonë si një mundësi për t’u bërë edhe më i famshëm. Në fakt, ai ishte tashmë shumë i njohur në mbarë botën.

Ai përdorte një klub me traditë të madhe, me të cilin të gjithë ishin të dashuruar, kështu që… Çfarë loje e pabesueshme (qesh). Sa herë që afrohej fushata zgjedhore, ai blinte dy kampionë (qesh). Berlusconi investoi shumë te Milani dhe, në të njëjtën kohë, vendosi në klub një gjeni, që ende sot është i tillë, Adriano Galliani. Ai ishte krahu i tij i djathtë".

Gjatë periudhës së tij te Milani, Pato zhvilloi 150 ndeshje dhe shënoi 63 gola në 6 sezone. Me fanellën e kuqezinjve, ai fitoi një kampionat dhe një Superkupë të Italisë, të dyja në vitin 2011.