Skandal! Gjinekologu akuzohet për marrëdhënie me 87 gra në mbi 20 vjet

NORVEGJI- Një skandal i madh ka ndodhur në Norvegji, ku raportohet se një gjinekolog akuzohet për përdhunimin e 87 grave. Ky rast po cilësohet si skandali më i madh i abuzimit seksual në historinë e Norvegjisë. Siç raportohet nga mediat e huaja Arne Bye, 55 vjeç, i cili ka punuar për shumë vite në klinikën komunale në qytetin e vogël Frosta, akuzohet se ka përdhunuar 87 gra dhe ka regjistruar në video sulmet seksuale që ndodhën në klinikën e tij dhe shtëpitë e viktimave të tij.

Gjithashtu 55-vjeçari përballet me akuzat për shpërdorim të pozicionit të tij për të arritur kontakt seksual me gjithsej 94 gra, duke përfshirë dy vajza të mitura. Po ashtu bëhet e ditur se viktima e tij më e madhe ishte 67 vjeç, ndërsa viktimat më të reja ishin 14 dhe 15 vjeç. Daily Mail bën të ditur se Bye është fajtor për tre akuza për përdhunim dhe 35 akuza për shpërdorim të pozitës dhe përballet me 21 vjet burg.

Policia ka sekuestruar më shumë se 6000 orë filmime, shumica e të cilave janë të ekzaminimeve gjinekologjike të regjistruara pa dijeninë e pacientëve. Sipas aktakuzës, Bye dyshohet se ka përdorur objekte të tilla si një “deodorant”, një “shishe” dhe një objekt cilindrik të paspecifikuar gjatë këtyre ekzaminimeve, pa arsyetim mjekësor. Në dëshminë e saj në gjykatën në Trøndelag, një grua e përshkroi përvojën e saj si jashtëzakonisht të dhimbshme, duke thënë se ajo mendonte se do të vdiste.

Ndërsa një grua tjetër, e cilësuar si viktima 18 në padi, dëshmoi të mërkurën e kaluar se kishte vizituar mjekun për një dhimbje të fytit, por përfundoi duke bërë një ekzaminim gjinekologjik, edhe pse nuk kishte simptoma që të justifikonin një të tillë. Frosta, një qytet i vogël me vetëm 2600 banorë, është tronditur nga ky rast, pasi Bye ishte për shumë vite një figurë e spikatur në komunitetin lokal dhe një mjek për shumë banorë. Gjatë gjykimit, si provë u paraqitën video rrëqethëse të detajuara të bëra nga vetë gjinekologu, ku prokurori Richard Haugen Lyng theksoi se janë pikërisht këto regjistrime të sulmeve që e bëjnë rastin kaq të veçantë.

Bye pretendoi në gjykatë se ai regjistroi nga frika e padive nga pacientët dhe se ai kurrë nuk i kishte parë pamjet para se t’i kërkohej përfundimisht ta bënte këtë për qëllimet e gjyqit. Sipas mediave lokale, videoja që ka të bëjë me “viktimën 18” tregon mjekun duke instaluar kamera përpara se të ekzaminojë gruan. Ankesa e parë për sjellje të papërshtatshme të mjekut gjinekolog u bë në vitin 2006 nga një mjek tjetër në spitalin Levanger, i cili ishte vizituar nga një ish-pacient i 55-vjeçarit për të kërkuar ndihmë të mëtejshme mjekësore.

Gruaja i kishte treguar mjekut të saj të mëvonshëm se Bye i kishte masazhuar organet gjenitale gjatë ekzaminimit të saj. Pavarësisht pretendimeve të saj se kishte edhe gra të tjera me përvoja të ngjashme, Bye mohoi gjithçka dhe nuk pësoi asnjë sanksion. Policia nisi hetimet për veprimet e gjinekologut në vitin 2022, pas ankesave të reja të bëra përmes shërbimeve shëndetësore. Bye vazhdoi të punonte normalisht derisa u akuzua në vitin 2023. Pavarësisht akuzave të rënda me të cilat përballet Bye, ai nuk është arrestuar, me autoritetet që thonë se po monitorojnë situatën dhe aktualisht nuk ka asnjë arsye për arrestimin e tij të menjëhershëm.