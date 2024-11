Florentino Pérez: Askush nuk e kupton Champions-in e ri, ‘Topi i Artë’ iu dha Rodrit si kompensim

Florentino Pérez nuk kurseu kritikat ndaj UEFA-s gjatë fjalimit të tij në asamblenë e përgjithshme të Real Madridit. Ai nisi me ndryshimet në formatin e ri të Ligës së Kampionëve: "Askush nuk e kupton formatin e ri, ka më shumë ndeshje, por ato vlejnë më pak. Emocionet vijnë vetëm në fund, jo në ndeshjet e para. Ashtu si Santiago Bernabeu promovoi krijimin e Kupës së Kampionëve, tani jemi krenarë të mbështesim Superligën Europiane. Vendimi i Gjykatës Europiane na rikthen lirinë; formati do të jetë 100% meritokratik".

Pérez komentoi edhe për çmimin “Topi i Artë”, që këtë vit shkoi për Rodri, duke mposhtur Vinícius: "Dua të them, së pari, se Rodri është një futbollist i shkëlqyer. Dua të kujtoj gjithashtu se ky ishte edicioni i parë i organizuar nga UEFA… Kushdo që thotë se Rodri duhet ta kishte fituar vitin e kaluar dhe këtë herë ishte një kompensim, ka të drejtë".

Perez shtoi: "Këtë vit, një lojtar i Real Madridit duhej ta kishte fituar, cilado qoftë rregullorja e zbatuar. Vinícius e meritonte, por edhe Carvajal apo Bellingham. Është e pabesueshme që, në një sport global si futbolli, ka gazetarë nga vende që nuk e kanë vendosur Vinícius as në 10-shen e parë. Nëse gazetarët nga Namibia, Uganda, Shqipëria dhe Finlanda nuk do të kishin votuar, Vinícius do të kishte fituar. Të paktën gazetari finlandez, Finn, dha dorëheqjen nga juria, dhe e vlerësoj për këtë. ‘Topi i Artë’ duhet të jetë një trofe i pavarur".

Duke iu referuar ngjeshjes së kalendarit të ndeshjeve, Pérez shtoi: "Janë krijuar kompeticione të reja, si dhe janë shtuar ndeshjet në turnetë ekzistues. 10 vite më parë, turnetë e FIFA-UEFA-s kishin 488 ndeshje, ndërsa sot janë 760 ndeshje. Bellingham, në moshën 21-vjeçare, ka luajtur 251 ndeshje, ndërsa Beckham në të njëjtën moshë kishte luajtur vetëm 54. Këtë sezon rrezikojmë të luajmë 82 ndeshje. Kjo rrit rrezikun e lëndimeve, presioni është disproporcional, ndërkohë që lojtarët duhet të kenë mundësi të pushojnë".