Kërcënon Rusia/ Medvedev: Evropa rrezikon dëme katastrofike nëse vazhdon të mbështesë Ukrainën!

RUSI- Zëvendëskryetari i Këshillit të Sigurimit rus, Dmitry Medvedev, i bëri thirrje Evropës të ndalojë mbështetjen për Ukrainën ose mund të përballet me dëme shkatërruese nga raketa e fundit me rreze të mesme veprimi të Moskës, Oreshnik.

"Evropa spekulon për shkallën e dëmit që do të shkaktonte raketa me kokat e saj bërthamore, për mundësinë e rrëzimit të saj dhe për shpejtësinë me të cilën raketat do të arrinin në kryeqytetet e kontinentit të vjetër. Më lejoni të përgjigjem: dëmet do të ishin katastrofike dhe jo, nuk është e mundur që t’i rrëzosh ato me sistemet aktuale” tha Medvedev.

Gjithashtu Medvedev shprehet se asnjë strehë bërthamore nuk do t’ju shpëtojnë nga kjo raketë.

"E vetmja gjë është që Rusia mund të bëjë është të paralajmërojë paraprakisht për lëshimin. Pra, çfarë mendoni për të ndaluar mbështetjen për luftën?", shtoi ai.

Medvedev komentoi gjithashtu planin e qëndrueshmërisë të Vladimir Zelenskyy.

"Ajo që ata me të vërtetë kanë nevojë është një plan 1-pikësh që thjesht thotë: Mos gërhisni gjërat e bardha dhe përballuni me faktet. Parlamenti i Ukrainës është plot me shitës të gatshëm dhe duke pritur të paketojë valixhet kur përballet me një skenar të vështirë," tha ai.

Zelenskyy prezantoi planin e tij të ri për zhvillimin e brendshëm të Ukrainës më 20 nëntor. Ai përbëhet nga 10 pika që mbulojnë çështje që variojnë nga zhvillimi ekonomik deri te kultura, por ende nuk është finalizuar. Versioni i plotë i planit me shtojca do të shfaqet në dhjetor. Pas prezantimit të Zelenskyy, shumë anëtarë të parlamentit filluan të kritikojnë dispozitat e planit.