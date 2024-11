Dështimi i kombëtares në Ligën e Kombeve dhe pyetjet që kërkojnë urgjentisht përgjigje

Nga Adriatik Riza Dosti

Pas dështimit skandaloz të kombëtares shqiptare në ‘UEFA Nations League’, janë ca pyetje që kërkojnë urgjent përgjigje.

Si ka mundësi që heroi i kuqezinjve për disa vite me radhë, portieri Berisha, u zhduk nga skena kësisoj?

Si ka mundesi qe patronazhistin e deklaruar të Ramë-PS- Rilindjes, Hysajn, fajtor kokë e këmbë si kapiten ekipi për mos reagimin e tij për ngjarjen e rëndë e provokuese të çekëve ndaj Shqipërisë një muaj më parë në Pragë…, edhe pse pa ekip, ne e vëmë kapiten të ekipit tonë kombëtar?

Si ka mundësi që Ismajlin, të cilit i mbyllëm dyert e formacionit në Europian, tani po e gradojmë kapiten të kombëtares së Shqipërisë?

Kush e dha urdhërin e porosinë që, fill pas idesë e pëlqimit të Dukës për të organizuar Europianin e U-21 së bashku me Serbinë, në “Arena Kombëtare” u ndaluan të këndohen këngët e Adem Jasharit dhe “Xhamadani vija-vija”?

A është rastësi, supersticiozitet, ters apo "lepuri fle diku tjetër"…

Si ka mundësi që sa herë shkon kryeministri Edi Rama në stadium, Shqipëria mundet, luan mizerabël, zhgënjen totalisht?

Si ka mundësi që Broja vjen në Tiranë, stërvitet me kombëtaren, mëson se nuk do të jetë në formacion si titullar dhe… largohet si i dëmtuar…? Pastaj, mbas dy ditësh është në formacion e në fushë me Çelsin… (ngjarje kjo e disa muajve më parë).

Si ka mundësi që Sylvinho, nga heroi e më i dashuri për shqiptarët, brenda 6 muajsh (qershor-nëntor) u shndërrua në “poligon qitje”, person i padëshiruar e që largimi i tij një orë e më parë po përflitet kaq shumë?

Çfarë ndodhi realisht me atë "notën e fortë të protestës" së FSHF-se për ngjarjen e rëndë gjatë ndeshjes Çeki-Shqipëri dhe pse nuk u dënua Çekia nga UEFA?

Si ka mundësi që në “Euro 2024”, Shqipëria u dënua me gjoba të rënda dhe pas çdo ndeshjeje të saj në Gjermani, si askush tjetër?

Ku e gjen vallë këtë lloj sigurie Duka që tallet kaq banalisht me shqiptarët, teksa del nëpër ekranet e TV shqipfolëse dhe iu thotë se… “do dalim të parët e grupit në Europian, do dalim të parët e grupit në ‘Nations League’ e do ngjitemi në Ligën A, do kualifikohemi në Botëror” etj. etj.?

Kush duhet t’iu japë përgjigje disa lojtarëve të Shqipërisë për komentet e deklaratat e tyre publike, jo dosido, pas humbjes me Ukrainën në Tiranë dhe eliminimit skandaloz të Shqipërisë nga “Nations League”?

Kush e mban përgjegjësinë për dëmtimet e Mucit, Uzunit, Asanit dhe cila është gjendja reale e Gjimshitit, Kumbullës, Manajt, Bares, Brojës?

Kush i grumbullon te Shqipëria lojtarët e dëmtuar, të konfirmuara dëmtimet e tyre edhe nga klubet ku luajnë, dhe pse?

Pse vetë FSHF, as presidenti Duka, asnjë prej lojtarëve të kombëtares së Shqipërisë nuk patën guximin e kurajon të prononcohen publikisht për ngjarjen e rëndë anti shqiptare të Bukureshtit më 15 nëntor, në ndeshjen Rumani-Kosovë?

Si ka mundësi që kokëfortësisht Seferi të jetë ende lojtar formacioni dhe, fjala vjen, dyshja Uzuni-Muci, që fatmirësisht janë në grand-formë, të ngrohin stolin?

Si ka mundësi që lojtari me shumë shpirt e grintë, me shumë përvojë, Abrashi, thirret në kombëtare e aktivizohet në 4 ndeshjet e fundit të ‘Nations League’ vetëm 5 minuta?

Kush e mban përgjegjësinë për atë gafë trashanike në grumbullimin e talentit Pajaziti, kur ai ishte i pezulluar nga UEFA për shkak kartonësh?

Kush i jep porosi Sylvinhos për grumbullimin e trajtimin kësisoj të disa lojtarëve prej kampionatit shqiptar, të cilët pas grumbullimit e stërvitjeve të rastit përfundojnë rregullisht në tribunë si spektatorë?

Përgjigjuni sa nuk është vonë e përpara se tifozët kuq e zi por edhe krejt shqiptarët, që ju kanë mbështetur brenda e jashtë vendit me shumë sakrifica, si askënd tjetër, t’ju braktisin e abandonuar tërësisht, pasi i keni fyer e zhgënjyer jo pak, jeni tallur publikisht me ta.

Sepse realisht e fatkeqësisht kjo e sotmja nuk është më kombëtarja e tyre dhe as Shqipëria që ata duan.