Moti për fundjavën: Ikin shirat, por vjen i ftohtë polar deri -8°Celsius

Ditën e Shtunë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, kryesisht në pjesën e parë të ditës.

Reshjet e shiut parashikohen të jenë me intensitet të ulët deri mesatar në orët e paradites.

Ndërsa më pas do të lokalizohen në lindje-juglindje të vendit, në formën e shtrëngatave afatshkurtra lokale deri në mesditë.

Në Alpe dhe në relievet malore në veri-verilindje-lindje në lartësinë mbi 700m parashikohen reshje dëbore me intensitet të ulët deri mesatar.

Mdërsa në relievet malore në jug në lartësinë mbi 900-1000 m reshje dëbore me intensitet të ulët.

Pas orëve të mesditës parashikohet ndërprerje e reshjeve të shiut dhe të dëborës.

Era do të fryjë nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 3-12m/s.

Gjatë të shtunës do të jetë problematike era shumë e fortë e cila mund të arrijë deri në 100 km në orë në zonat bregdetare.

Ndërsa përgjatë vijës bregdetare në orët e paradites do të arrijë shpejtësi 13-21m/s, shoqëruar me dallgëzim në dete të forcës 3-6 ballë.

Një masë ajrore e ftohtë që vjen nga verilindja e Evropës, do të sjellë rënie të madhe temperaturash.

Temperaturat siç shihni tabelën e sipërme që noa.al ju sjell përmes Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, pritet të luhatet midis -8 gradë Celsius në veri dhe maksimalja 14 gradë në jug.

Ditën e Diel moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-juglindje me shpejtësi mesatare 2-7m/s, shoqëruar me valëzimin në dete te forcës 1-2 ballë.