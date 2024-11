Boksieri shqiptar, Alban Bermeta, hedh me knockout (KO), kampionin e Bullgarisë në mes të Londrës!

ANGLI – Në aktivitetin e madh të boksit në Angli ku marrin pjesë 2 boksierët shqiptarë, vjen fitoraj e pare kuqezi. Alban Bermeta, boksieri nga Tirana, arriti të fitojë me knockout (KO) përballë kampionit të Bullgarisë Mario Verger.

Pas 4 raundesh nga 8 që do të zhvilloheshin, Bermeta arriti të hedh me knockout kampionin e Bullgarisë në Your Hall Arena duke e çuar në 14 numrin e fitoreve me KO nga 18 ndeshjeve të fituara ndërkohë që nuk ka asnjhë humbje vetëm fitore dhe një barazim.

Pas ndeshjes Bermeta për mediat angleze deklaroi: “Faleminderit shumë organizatorëve dhe shqiptarëve që erdhën këtu. Jam shumë i lumtur që shoh kaq shumë njerëz nga vendi im pasi është hera e pare për mua që boksoj në një prej arenave më të famshme në botë. Arrita ta mundja kundërshtarin sepse e godita shumë nga pjesa brezit nga barku që e bëri të zbulohej dhe më pas ta hidhja,” – tha boksieri shqiptarë.