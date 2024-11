8 vite pas herës së fundit, Adriano do ta organizojë në dhjetor ndeshjen e lamtumirës. Detajet e plota

Ish-sulmuesi i shquar brazilian, Adriano, do ta luajë ndeshjen e tij të lamtumirës nga futbolli… 8 vite pas herës së fundit. Bomberi që ka luajtur me Parmën, Interin dhe Romën në Serie A, ka vendosur të organizojë një event më 15 dhjetor, në stadiumin “Maracanã” të Rio de Janeiros.

Eventi quhet "Beteja e fundit e Perandorit" dhe në të do të marrin pjesë një sërë yjesh që kanë luajtur përkrah tij, si te Flamengo, ashtu edhe në futbollin italian.

Për skuadrën e Flamengos do të jenë legjenda si Zico, Junior, Petkoviç, Léo Moura, Vagner Love dhe Ronaldo Angelim. Ndërkohë, për ekipin “italian” do të jenë emra si Ivan Ramiro Cordoba, Nicolas Burdisso, Carlos Gamarra, David Pizarro, Maxwell, Maicon dhe Julio Cesar.

"Ajo që dikur ishte një ëndërr po bëhet realitet. Jam shumë i lumtur që do të kem kaq shumë yje dhe miq të pranishëm në ndeshjen time të lamtumirës, mezi po pres që të vijë dita. Do të jetë një festë e madhe", – tha Adriano gjatë ditëve të fundit.

Në vitin 2009, Adriano fitoi titullin e kampionatit brazilian, pasi u kthye nga Interi, ku kishte fituar 4 tituj kampioni, 2 Kupa të Italisë dhe një Superkupë Italie, duke u larguar pak para suksesit historik të “tripletës” me Mourinhon. Ndeshja e lamtumirës do të organizohet nga kompania sportive MTR7, në partneritet me MCASport dhe studion ligjore "Diogo Souza".

"Edhe pse kam ndaluar së luajturi prej disa vitesh, kisha nevojë për këtë ndeshje për ta mbyllur karrierën time. Ua detyroj të gjithë atyre që më kanë mbështetur dhe vazhdojnë ta bëjnë këtë", – potencoi Adriano, i cili pritet të luajë një pjesë loje me Flamengon dhe tjetrën me Interin.