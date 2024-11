Roja nuk e lejoi të futej në lokal me qenin, përleshje e ashpër në një qendër tregtare në Turqi. Video

TURQI- Një përleshje e ashpër është regjistruar në një qendër tregtare në Bursa të Turqisë. Mësohet se sherri ka ndodhur pasi një burrë ka tentuar të hyjë në lokal me qenin e tij por ai u ndalua nga roja.

Ai i shpjegoi personit se qeni lejohet vetëm në një çantë transportuese. Burri u përgjigj se do të kishte qenin në krahë, por roja nuk e lejoj që të thyente rregullat. Kjo ka sjellë që të nisi një debat i cili përfundoi me një përleshje të ashpër me grushte dhe shkelma.

Sipas mediave turke, në një moment, roja e ka sulmuar burrin dhe e ka kafshuar. Pavarësisht skenës intensive, asnjëri nga dy personat nuk ka dashur të bëjë padi ndaj tjetrit dhe as të vazhdojë me ndonjë denoncim.