Vrasja e Klaudio Prendit për një borxh 15 mijë euro! Ish-gjyqtari: Isha në dijeni, por se prisja t’i bëhej atentat!

Detaje të reja kanë dalë nga atentati i bërë ndaj 27- vjeçarit Klaudio Prendi, më 19 nëntori cili u vra me selenciator sapo hyri në makinën e tij "G Class" dyshohet se kohët e fundit kishte përplasje me persona të tjerë për borxhe.

Burime bëjnë me dije se viktima kishte një borxh afro 15 mijë euro.

Madje ditët e fundit mësohet se Prendi kishte pasur përplasje pasi nuk kishte kthyer borxhet ku është konfliktuar me grushte me persona të tjerë.

Arma e krimit dyshohet se ishte pistoletë me silenciator. Babai i viktimës ish-gjyqtari Fran Prendi në dëshminë e tij ka thënë që ishte në dijeni që djali i tij kishte konflikte me të tjerë, por jo deri sa të përfundonte në atentat.

Makina luksoze që përdorte viktima nuk ishte në emër të tij, por të një vajze.

Klaudio Prendi, djali i ish-gjyqtarit Fran Prendi, u vra me breshëri plumbash, pasi doli nga një lokal ku ndodhej me miqtë në zonën e njohur si ‘Xhamlliku’. Ngjarja ndodhi pak pas mesnate, rreth orës 00:36 të 19 nëntorit.

Autorët, të cilët dyshohet se ishin 3, shoferi, qitësi dhe një person që i ka ndihmuar për t’u larguar, e kanë vëzhguar djalin e ish-gjyqtarit. Ata e kanë pritur të riun, që ishte në lokal me miqtë, derisa doli dhe në momentin që po hipte në makinën e tij e kanë qëlluar me silenciator. 27-vjeçari mori të paktën 5 plumba në trup, dy prej tyre në kokë dhe gjoks që ishin fatale. Shokët e viktimës dalë kanë me vrap nga lokali dhe e kanë nisur Prendin drejt spitalit të Traumës, por ai nuk u mbijetoi dot plagëve.

Pasi kanë qëlluar drejt të riut, shoferi dhe qitësi, janë larguar në drejtim të qendrës dhe mjeti duke u djegur rreth orës 01:05 në Farkë.