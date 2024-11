SHBA mbyll ambasadën e saj në Kiev

UKRAINË- SHBA po mbyll përkohësisht ambasadën e saj në Kiev pasi është informuar specifikisht për një sulm të mundshëm ajror më 20 nëntor. Pas këtij informacioni, zyrtarët e ambasadës vendosën mbylljen e përkohshme të saj.

“Për arsye paraprake, ambasada do të qëndrojë e mbyllur dhe punonjësit do të qëndrojnë në shtëpi. Ambasada e SHBA u bën thirrje amerikanëve që të jenë të përgatitur për të kërkuar strehim menjëherë në rast të një alarmi sulmi ajror”, thuhet në një deklaratë të Ambasadës së SHBA në Kiev.

Më parë Reuters raportoi se Kievi ishte nën sulmet ajrore ruse me sistemet ukrainase kundërajrore që përpiqeshin të kundërshtonin sulmet. Dëshmitarët okularë thanë se dëgjuan shpërthime të shumta në atë që dukej si zjarr kundërajror.

SHBA po dërgon gjithashtu mina kundër personelit në Ukrainë

Njoftimi për mbylljen e ambasadës amerikane erdhi menjëherë pas vendimit të administratës Biden për të furnizuar forcat e armatosura të Ukrainës me mina antipersoneli me kohëzgjatje të kufizuar (d.m.th., ato kanë një mekanizëm për t’u vetëshkatërruar ose fikur pas një periudhe të caktuar kohore për shkak të varfërimit të baterisë që nevojitet për të shkrepur), për të ndihmuar në ngadalësimin e përparimit rus në frontet në pjesën lindore të vendit, tha një zyrtar amerikan.

Ukraine: The U.S. Embassy in Kyiv received specific information of a potential significant air attack on Nov 20. The Embassy will be closed and recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced. https://t.co/ah0bpDfULK pic.twitter.com/m8cWXCXT2V