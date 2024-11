Përplasje në rrugën e Vlorës, plagosen 2 persona (Emrat)

Dy persona mbetën të plagosur pak më parë në një aksident rrugor që ndodhi në qytetin e Vlorës, raporton noa.al.

Ngjarja ndodhi rreth orës 15:07, në rrugën “Gjergj Kastrioti,” kur një automjet tip “Benz” me drejtues shtetasin Niels Shehaj, 28 vjeç, është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin Armando Rrapaj, 48 vjeç.

Si pasojë e përplasjes, kanë mbetur të dëmtuar drejtuesi i motomjetit dhe pasagjeri që udhëtonte me të, shtetasi M. K., rreth 40 vjeç.

Që të gjithë i dërguan dhe ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po kryen veprimet e mëtejshme për sqarimin e rrethanave të aksidentit.