Klubi brazilian përjashton veten nga ‘ankandi’ për Neymar: Ne nuk jemi pavion mjekësor…

Kthimi në Brazil është opsion i mundshëm për Neymar, por me siguri nuk do të shkojë te Palmeiras. Nuk bëhet fjalë për rivalitet me Santosin, ish-skuadrën e tij, por për një qëndrim shumë të fortë të presidentes Leila Mejdalani Pereira, e cila e kryqëzoi sulmuesin për shkak të problemeve të shumta fizike që e kanë prekur vitet e fundit.

Pasi qëndroi 11 muaj jashtë fushave i dëmtuar, braziliani u rikthye në fushë me Al-Hilal. Por pas disa ditësh u dëmtua sërish, duke u futur sërish në rrethin vicioz që e ka kushtëzuar të gjithë karrierën e tij. Ka shumë gjasa që ai të largohet nga Arabia Saudite për t’u kthyer në Brazil në janar, por sigurisht jo të gjithë e presin atje krahëhapur.

Rikthimi i mundshëm i sulmuesit mund të bëhet në një nga emrat e mëdhenj të futbollit brazilian, por ka nga ata që frenohen. Palmeiras sigurisht që nuk do të jetë destinacioni i tij i ardhshëm, duke qenë se atje kanë pikëpyetje për gjendjen fizike të Neymar. Presidentja Leila ishte mjaft brutale për blerjen e mundshme të sulmuesit në fjalë: "Ai nuk do të luajë me Palmeiras, sepse ky klub nuk është një repart mjekësor".

Një referencë shumë e qartë për qëllimet e klubit, i cili dëshiron të fokusohet në profile të tjera, madje edhe të kalibrit më të vogël: "Dua që dikush që të vijë t’i bashkohet ekipit menjëherë, që mund të luajë nesër, nëse trajneri dëshiron. Nuk nënshkruajmë me asnjë lojtar që nuk është i aftë për të luajtur".