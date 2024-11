Franca mund Italinë dhe merr kreun e grupit. Anglia shkatërron Irlandën

FRANCE – Italia nuk ia del të ruajë vendin e parë në Grupin 2 të Ligës A në Nations League. Të kaltërve, edhe pse u mjaftonte edhe një humbje me një gol diferencë ndaj Francës, nuk ia dolën të shmangin disfatën 3-1, duke zbritur kushtu në vendin e dytë, me pikë të barabarta me “blutë”.

Një pjesë e parë e jashtëzakonshme në takimin e “San Siros” mes Italisë dhe Francës. Sapo nisi kjo ndeshje, përcaktuese për vendin e parë në Grupin 2 të Ligës A, Adrien Rabiot kaloi në epërsi miqtë me kokë, në zhvillimet e një goditjeje këndi.

Minuta e 33-të, Lucas Dinge ekzekutoi në mënyrë perfekte një goditje të lirë me topin të përplasur në tranversë, më pas në shpinën e Vicarios, para se të përfundonte në rrjetë. Vetëm pak çaste me vonë shkurton diferencën Cambiaso, pas asitit të dhënë nga Dimarco. Emocione pa fund në “San Siro”. Adrian Rabiot arrin të shënoi sërish me kokë, duke thelluar epërsinë e Francës në 1-3.

Anglia shkatërron 5-0 Irlandën dhe siguron vendin e parë!

Anglia nuk bën blof në ndeshjen e fundit të kësaj fushate të Nations League përballë Irlandës në stadiumin Wembley. Përfaqësuesja e Tre Luanëve triumfoi me rezultatin e thellë 5-0 duke siguruar vendin e parë në Grupin 2, me Greqinë që mbetet e dyta me të njëjtën kuotë pikësh (mposhti 0-2 Finlandën).

Sa i përket ndeshjes së zhvilluar në Londër, pjesa e parë u mbyll me rrjeta të paprekura, por “Tre Luanët” shpërthyen në të dytën pas ndëshkimit të Scales me karton të kuq.

E hapi serinë e golave Harry Kane, më pas realizuan njëri pas tjetrit Gordon, Gallagher, Bowen dhe Harwood-Bellis T.

Në Grupin 3 të Ligës B, Norvegjia fiton thellë 5-0 me Kazakistanin dhe siguro vendin e parë, që do të thotë ngjitje në Ligan A, ndërsa sfida tjetër e grupit, Austri – Slloveni, u mbyll në barazim 1-1.