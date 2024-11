Si Musk, Meloni dhe Trump mund të përcaktojnë politikën europiane

Pak e kanë vënë re, por Giorgia Meloni duket se do të bëhet pika kyçe e kontaktit të Donald Trump në Europë – mbi të gjitha falë miqësisë së saj të ngushtë me Elon Musk.

Marrëdhënia mes Trump dhe Melonit, nëpërmjet Musk, mund të bëhet vërtet shumë e veçantë. Në veçanti, mund të jetë vendimtare për atë që ndodh në Ukrainë.

Manjati i teknologjisë mbështeti fushatën zgjedhore të Trump me rreth 100 milionë £, plus mbështetjen e tij jetike vokale në X. Ai tani është bërë një këshilltar kryesor i Presidentit të zgjedhur dhe është emëruar si kreu i Departamentit të Efikasitetit të Qeverisë (DOGE). Kjo është diçka për të cilën ai është bërë i njohur në bizneset e tij. Në X, për shembull, ai shkarkoi gjysmën e stafit pasi bleu faqen në 2022.

Gjatë fjalimit të tij të fitores në Mar-a-Lago, Trump mbajti një fjalim për pronarin e Tesla, SpaceX dhe X, duke thënë ndër të tjera ‘Të dua Elon Musk’ dhe ‘Ne kemi një yll të ri, një yll ka lindur, Elon’.

Meloni, liderja e preferuar europiane e Trump

Më pak e njohur se mbështetja e Musk për Trump është admirimi i tij i madh për kryeministren e parë femër të Italisë. Ajo është pa dyshim liderja e tij e preferuar europiane dhe ai ka qenë dy herë mysafir i saj në Romë.

Sapo Meloni ia kishte ulur telefonin Trumpit për ta uruar për fitoren e tij në zgjedhje – ekipi i saj tha se ajo ishte liderja e parë europiane që foli me të.

Kryeministrja italiane dhe presidenti i zgjedhur amerikan, sipas zyrtarit të saj "kishin shprehur dëshirën për të punuar së bashku në koordinim të ngushtë për të gjitha çështjet kryesore ndërkombëtare, duke filluar me Ukrainën."

Për telefonatën e saj të mëvonshme me Musk, ajo tha në rrjetet sociale: “Në orët e fundit kam folur me mikun tim Elon Musk. Jam i bindur se përkushtimi dhe vizioni i tij mund të bëhen një burim i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara dhe Italinë.’

Për gazetarët kuriozë ajo tha se ai kishte bërë ‘gjëra të jashtëzakonshme’.

Çfarë ‘gjërash të jashtëzakonshme’ do të bëjë Musk për Trump?

Duket se nuk janë vetëm ‘mbeturinat e qeverisë’ me të cilat ai do të merret. Kur presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky telefonoi për të uruar Trump për fitoren e tij në zgjedhje të mërkurën e kaluar, Musk ishte ende me Presidentin e zgjedhur në Mar-a-Lago dhe iu bashkua thirrjes.

Musk ka qenë i përfshirë ngushtë në Ukrainë që nga viti 2022, kur ai i dha vendit sistemin e tij të internetit Starlink falas – diçka që konsiderohet gjerësisht si jetike për aftësinë e tij për t’i rezistuar rusëve. Megjithatë, ai më vonë u ankua për koston që çoi në marrjen e skedës nga Shtëpia e Bardhë e Joe Biden. Dhe gjithnjë e më shumë ai ka vënë në pikëpyetje pikën e rezistencës së vazhdueshme nga Ukraina. Ukraina, beson ai, nuk ka asnjë shpresë për t’i dëbuar ndonjëherë rusët nga territori i saj – kështu që pse të vazhdojë sakrifica?

Trump nuk ka thënë asgjë konkrete për veten e tij, përveç se nëse zgjidhet ai do t’i japë fund luftës ‘në ditën e parë’ që besohet gjerësisht do të thotë përpjekje për të detyruar Ukrainën të heqë territorin në këmbim të paqes.

Po Meloni pastaj?

Ndryshe nga Trump dhe Musk, ajo ka qenë dhe mbetet një nga mbështetësit më të devotshëm të dërgimit të armëve në Ukrainë. Por më shumë se kushdo tjetër në Europë, ajo mund të jetë në gjendje të ndikojë në Trump dhe Musk.

Megjithatë, në përgjithësi, Trump dhe Meloni janë në të njëjtën faqe me populistët e krahut të djathtë ose nacionalistët, të cilët shpesh quhen ‘të djathtë ekstrem’ ose ‘fashistë’.

Në Musk, ajo tani ka një ndërmjetës aq të fuqishëm sa mund të imagjinohet. Kohët e fundit në shtator, ata ishin ulur pranë njëri-tjetrit në një darkë gala në Manhattan’s Ballroom Ziegfeld, në të cilën ai i dha asaj çmimin Global Citizen të këtij viti nga think tank-i i Këshillit Atlantik.

Të dy janë aktualisht beqarë dhe një foto e saj duke e parë atë në darkë si e magjepsur u bë virale dhe bëri që New York Post të flasë për një ‘dashuri shumë publike’. Musk u ndje më vonë i detyruar të mohonte çdo lidhje romantike me X.

Ata mund të mos jenë të dashuruar me njëri-tjetrin, por janë të dashuruar me idetë e njëri-tjetrit.

Në fjalimin e tij, Musk u tha 700 të ftuarve të pranishëm në darkë se Meloni ishte ‘madje më e bukur nga brenda sesa nga jashtë’. Në fjalimin e saj, Meloni nga ana e saj tha se Musk ishte një ‘gjeni i çmuar’.

Ajo që i lidh mbi të gjitha është besimi i tyre se Perëndimi do të vdesë nëse nuk e anulon dështimin e tij vetëvrasës për t’u rritur.

Popullsia e Italisë – për shembull – ka rënë me më shumë se një milion në 59.3 milion që nga viti 2014. Në të njëjtën kohë afërsisht një milionë emigrantë kanë mbërritur nga deti në Itali.

Të shkalla e fertilitetit në Itali, një vend dikur i famshëm për prodhimin e ngarkesave me fëmijë ku nëna sundonte kopenë, është një nga më të ulëtat në botë me 1.3 (2.1 është shkalla e zëvendësimit).

Musk mbështet skemën e saj të re për emigrantët të nënshkruar me Shqipërinë. Marrëveshja e nisur në tetor është ndalur nga gjyqtarët italianë, të cilët po refuzojnë të lejojnë ndalimin në Shqipëri në pritje të deportimit të këtyre emigrantëve të vendeve të sigurta, me arsyetimin se vende si Bangladeshi nuk janë 100 për qind të sigurta.

Të martën Musk shkroi në Twitter në X ‘këta gjyqtarë duhet të largohen’ dhe në një postim të mëvonshëm të mërkurën ai tha: ‘Kjo është e papranueshme. A jeton populli i Italisë në një demokraci apo një autokraci e pazgjedhur i merr vendimet?’

Në dy vitet që kur u zgjodh Meloni është bërë jo vetëm liderja politike kryesor në të djathtën europiane, por edhe liderja politike kryesor në Bashkimin Evropian, veçanërisht tani që Emmanuel Macron është ‘një rosë e çalë’ dhe qeveria e Olaf Scholz është shembur.

Marrëdhënia e saj me Musk dhe Trump mund të përfundojë duke formësuar të ardhmen e Evropës në vitet në vijim.