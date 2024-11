Ranieri ‘theu betimin’ se nuk drejton më asnjë klub: Refuzova shumë oferta, por Romës nuk mund t’i thoja jo

Dita e prezantimit për Claudio Ranieri. Përpara pyetje-përgjigjeve me gazetarët, trajneri i ri verdhekuq donte t’ia niste nga një premisë e nevojshme: "Para se të filloj me pyetjet tuaja, dua të nënvizoj disa gjëra. Unë e kisha ndërprerë të stërvitjen. Në fakt kam pasur më shumë oferta në muajt e fundit sesa pasi kisha fituar titullin me Leicester City.

Të gjitha ofertave iu thashë "jo", sepse e kisha vendosur për të mos drejtuar më klube. Vetëm në dy raste do të kthehesha, për Romën ose Cagliarin. Isha super i bindur që nuk do të ndodhte, por fati donte që të kthehesha në shtëpi.

Fati donte që ta filloja te Roma karrierën si futbollist dhe do ta përfundoj karrierën time si trajner pikërisht këtu. Këtë sqarim doja ta bëja veçanërisht për tifozët e Cagliarit, sepse pas largimit që atje thashë se nuk do të drejtoj më asnjë klub.

A fola sinqerisht me Friedkins për të gjitha shqetësimet e mia, të shprehura së fundi për projektin e Romës? Ju e dini që flas sinqerisht, e kam bërë këtë edhe me Dan Friedkin. Ai më la gojëhapur me të mirën që dëshiron për këtë ekip. Më tha se ka shpenzuar shumë para dhe nuk ka qenë në gjendje të arrijë atë që ka dashur të bëjë".