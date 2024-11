Kreu marrdhënie me dhunë me 14-vjeçaren, arrestohet i riu

Një 32-vjeçar ka rënë në prangat e policisë, pasi dyshohet se ka përdhunuar të mitur të moshës 14 deri në 18 vjeç.

Policia bën me dije se i dyshuari me iniciale Xh.Ç akuzohet për veprat penale “Ngacmimi seksual” dhe “Marrëdhënia seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14-18 vjeç”.

Rasti është bërë i ditur në polici pas kallëzimit të një 14 vjeçarjeje.

Ajo tha se 32-vjeçari e ka ngacmuar seksualisht në mënyrë të përsëritur dhe gjatë muajit nëntor ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me të.

