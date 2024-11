Bashkia Vlorë lajmëron banorët të kenë kujdes nga reshjet me intensitet të lartë. Ja zonat me risk?

Moti i keq ka prekur pothuajse të gjithë vendin, ku në Vlorë priten që të ketë reshje të dendura shiu.

Në orët në vijim, qyteti i Vlorës pritet të përfshihet nga reshje shiu me intensitet të lartë, ndërsa Bashkia u ka bërë thirrje qytetarëve për kujdes.

Bashkia bën thirrje që makinat mos parkohen në zonat me risk të lartë, po ashtu njoftohet se grupet e Ujësjellës Kanalizimeve dhe bashkisë së Vlorës, do të jenë në terren në monitorimin e situatës dhe në ndërhyrje sipas rastit nëse do të jetë e nevojshme.

E plotë:

"Albano&Romina"

Biblioteka Publike

Pranë Kishës Orthodhokse

Në "Skelë" te dykalimshi

Grupet tona të Ujësjellës Kanalizime dhe Bashkisë së Vlorës, do të jenë në terren në monitorimin e situatës dhe në ndërhyrje sipas rastit nëse do të jetë e nevojshme.