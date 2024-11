Rikthim për herë të tretë, stoli ‘përvëlues’ i Romës i besohet veteranit Claudio Ranieri

Takimi mes Dan Friedkin dhe Claudio Ranieri përfundoi pozitivisht. Për këtë arsye, trajneri veteran italian do të marrë përsipër "trashëgiminë" e të shkarkuarit Ivan Juric në pankinën e Romës.

Presidenti verdhekuq dhe Ranieri u takuan në një hotel në Londër dhe mbyllën negociatat, tani pritet vetëm njoftimi zyrtar. Ish-trajneri i Cagliarit së fundi, i cili në verë shpalli lamtumirën e tij nga stolat e klubeve, do të nënshkruajë kontratë deri më 30 qershor 2025.

Ai do ta drejtojë seancën e parë stërvitore të enjten pasdite. Për Ranierin, 73 vjeç, do të jetë aventura e tretë te verdhekuqtë si trajner. “Ka disa gjëra që nuk shkojnë si duhet te Roma, prandaj më thirrën”, – iu përgjigj me buzëqeshje ANSA-s trajneri që do të marrë për herë të tretë drejtimin e skuadrës kryeqytetase.