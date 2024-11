Qarkullonte me drogë në makinë, arrestohet 24-vjeçari shqiptar në Itali

ITALIA- Një 24-vjeçar me origjinë shqiptare ka rënë në prangat e policisë italiane, pasi qarkullonte me drogë në makinë. Sipas lajmeve italiane, karabinierët e prangosën të riun shqiptar dy ditë më parë me akuzën e posedimit të lëndëve narkotike për qëllime trafiku.

Mësohet se shqiptari u ndalua për një kontroll rutinë, teksa shfaqi shenja nervozizmi, duke ngritur dyshime të forta te efektivët. Menjëherë efektivët e policisë, kanë ushtruar kontroll më të plotë në makinën e shqiptarit duke gjetur aty doza kokaine.

Mediat italiane raportojnë se 24-vjeçarit shqiptar iu gjetën disa doza kokainë dhe një shumë e madhe parash. Kjo ka çuar në arrestimin e tij të menjëhershëm nga autoritetet italiane.