Konate i sinqertë: Do të doja të kisha cilësinë futbollistike të Mbappes, por jo jetën e tij

Në një intervistë të dhënë për “Canal+”, Ibrahim Konaté, i cili rifitoi vendin e tij si titullar i padiskutueshëm, në formë të shkëlqyer këtë sezon, është sërish në garë për të startuar me Francën, ku luan të njëjtin pozicion me William Saliba dhe Dayot Upamecano.

Muajin e kaluar, ai madje u deklarua kandidat midis zv.kapitenëve të mundshëm për ta marrë shiritin nga Mbappé, i cili mungonte. Ai është gjithashtu lojtari i fundit që mbajti shiritin e kapitenit, pas “shkarkimit” të Aurélien Tchouaméni në Belgjikë.

“Ne na pëlqen moda, ndërsa mbesim të fokusuar te futbolli, – deklaroi ai duke iu referuar pasionit që ndan me Mbappe. – Kur është me ne në kombëtare, të gjithë janë rreth tij. Pozicioni i Mbappe është i jashtëzakonshëm, shpesh i them se do të doja të kisha nivelin e tij si futbollist, por jo të bëja jetën e tij. Sinqerisht, është shumë e vështirë ta shohësh emrin tënd kudo për veprimin ose gjestin më minimal, kjo ndodh me Mbappe përditë.

Vazhdimisht flasim për cilësitë e tij, atë që ka bërë deri më tani si futbollist, kapërcimin e madh në cilësi. E gjithë bota është e vetëdijshme për këtë. Do të na mungojë sërish, por zëvendësuesit marrin përgjegjësinë për rolin, shpresoj të jenë vendimtarë dhe të na ndihmojnë të fitojmë. Mungesa e Mbappe në kualifikueset e nëntorit? Është trajneri, ai që i bën zgjedhjet. Ajo që ka më shumë rëndësi për mua është që të luajmë sipas pikave tona të forta”.

Konaté gjithashtu minimizoi ndikimin e rrobave të veshura nga lojtarët, pas mbërritjes së tyre tradicionale në “Clairefontaine”, e cila është bërë gjithnjë e më shumë temë debati midis vëzhguesve: "Ne na pëlqen moda. Është mirë t’i tregojmë modës dhe tifozëve të futbollit se si mund të vishemi. Është diçka e re, nuk mund t’iu pëlqejmë të gjithëve, por jemi të fokusuar te futbolli”.