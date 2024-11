I gjenden 20 mln euro të fshehura në muret e shtëpisë. Arrestohet shefi i policisë për Krimet Ekonomike në Madrid

SPANJË- Kreu i Njësisë për Krimet Ekonomike dhe Fiskale të policisë së Madridit në Spanjë, Oscar Sanchez Gil, është arrestuar nën dyshimin për pastrim parash, trafik droge dhe ryshfet.

Gjatë aksionit policor janë ndaluar edhe bashkëshortja e të arrestuarit, e cila është po ashtu police, kunata e tij dhe 13 persona të tjerë. Ndërkohë mbi 20 milionë euro janë gjetur të fshehura në muret e shtëpisë së oficerit të lartë të policisë në Madrid. Tetë milionë ishin të fshehura në një mur dhe 12 në një tavan në bodrumin e shtëpisë së tij.

“Shtëpia e tij është si ajo e Pablo Escobar-it”, thonë për EL MUNDO, zyrtarë të lartë të operacionit policor, të cilët e krahasojnë rastin me kartelin historik kolumbian të drogës, si për sasinë e parave të fshehura në shtëpi, ashtu edhe për masat e lëshuara të sigurisë. Një milion euro para të gatshme po ashtu u gjetën në makinën e shefit të policisë.

Hetimi ndaj tij ka të bëjë me përfshirjen e tij në trafikun e drogës. Konkretisht, me kokainën e mbërritur në portet spanjolle, e cila ishte e fshehur në kontejnerë me fruta nga Ekuadori. Sanchez Gil dyshohet se ndihmoi në shmangien e kontrolleve për të kaluar mallin dhe futjen e drogës në Spanjë. Arrestimi i tij erdhi si rezultat i një operacioni të kryer javën e kaluar, ku agjentët kapën 13 ton kokainë në Algeciras. Kjo ishte sasia më e madhe e kokainës e kapur ndonjëherë në kufijtë e Spanjës.

Burime direkte të operacionit përshkruajnë se përfshirja e shefit të policisë në këtë rrjet të fuqishëm ndërkombëtar droge është shumë e lartë, ndërsa arrestimi i bashkëshortes së tij ka ardhur vetëm sepse ajo ishte në dijeni të shkeljeve dhe planeve të tij.

Këto burime po ashtu bëjnë me dije se komandanti i arrestuar i policisë punonte për krimin e organizuar prej 5 vitesh. Óscar Sánchez është një njeri diskret, i cili kaloi pa u vënë re dhe që ka shmangur gjithmonë një rol kryesor para kamerave.

Burimet e hetimit sqarojnë se operacioni për kapjen e kreut të UDEF-së së Shtabit të Policisë së Madridit – i cili fshehu më shumë se një milion para cash në zyrën e tij në selinë e Madridit, filloi gati dy vjet më parë nga Njësia e Punëve të Brendshme. Hetimi kryhet në fshehtësi nga Gjykatën Kombëtare, ndërsa operacioni policor lidhur me rastin vijon ende dhe mund të ketë ende arrestime të tjera.