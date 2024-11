Interi fiton edhe duke ndryshuar gjysmën e ekipit, Inzaghi: Kur them se kam 23 titullarë…

Simone Inzaghi, direkt pas fitores 1-0 ndaj Arsenalit, komentoi paraqitjen e Interit të tij: "Ne luajtëm kundër një ekipi shumë të fortë. Përveç topave të vdekur, e dinim se Arsenali ishte shumë i organizuar, ndaj rrezikuam pak. Ne u mbrojtëm kur na duhej. Përveç penalltisë patëm krosimin e bujshëm të Dumfries. Përveç devijimit të Taremit drejt portës sonë, të shpëtuar nga Dumfries, ata nuk krijuan shumë”.

Fitorja erdhi edhe duke ndryshuar pesë lojtarë në formacionin startues, krahasuar me ndeshjet e kaluara: “Kur them që kam 23 lojtarë titullarë, nuk e bëj për klishe, por sepse mendoj kështu. Fatkeqësisht, patëm disa probleme të vogla, që nuk më lejuan ta luaja serinë e fundit të ndeshjeve siç doja të bëja. Ne kishim disa lojtarë që duhej të merrnin frymë, ndaj i lashë pushim. Ata që i zëvendësuan në ndeshjen e sotme më treguar se janë gati, si gjithë të tjerët".

I dyti në renditjen e përgjithshme, ende me portën e pastër, Interi po bën një rrugëtim europian të nivelit më të lartë. Kënaqësia e Simone Inzaghit për këtë u shfaq qartë pas suksesit të çmuar 1-0 në shtëpi, ndaj Arsenalit të Artetës: “Kjo fitore ishte shumë e rëndësishme. Kundërshtari u shfaq shumë intensiv dhe sinqerisht më duhet të them se Arsenali ishte një nga kundërshtarët më të mirë me të cilët jemi përballur.

Ne e filluam mbarë, në pjesën e dytë u mbrojtëm mirë. Është krenari që jemi përballur shumë mirë me Manchester City dhe Arsenalin. Po ruajmë një mesatare shumë të mirë pikësh, por kanë mbetur edhe katër ndeshje. Dy ndeshjet e ardhshme, me Leipzig dhe Leverkusen, do të jenë shumë sfiduese”.