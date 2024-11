Trump për atentatin në Pensilvani: Zoti ma fali jetën për një arsye, për të rikthyer Amerikën në madhështinë e saj

SHBA- Donald Trump në fjalimin e fitores në Florida, risolli në vëmendje atentatin e bërë ndaj tij në një miting në Pensilvani, ku një plumb e goditi në vesh.

Ai tha para mbështetësve se ka një arsye se përse arriti t’i shpëtonte tentativës për ta eliminuar. Sipas tij "zoti ia fali jetën" për të rikthyer Amerikën në madhështinë e saj.

“Zoti ma fali jetën për një arsye. Dhe kjo arsye ishte për të shpëtuar vendin tonë dhe për të rikthyer Amerikën në madhështinë e saj. Tani ne do ta përmbushim atë mision së bashku. Detyra para nesh nuk do të jetë e lehtë, por unë do të sjell çdo grimcë energjie, shpirti dhe lufte që kam në shpirt në punën që më keni besuar”, tha ai.