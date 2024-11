2 qytetet më të rrezikuara këtë dimër për përmbytje masive! Ja cilët duhet të përgatiten!

“Ftesë në 5” programi i pasdites me tema nga aktualiteti i ditës, me qasje nga familja dhe socialja. Personazhe të momentit, të njohur e të panjohur që tërheqin vëmendjen me diçka të veçantë, histori njerëzore që përcjellin mesazhe të rëndësishme! Të gjitha sjellë në formën më të natyrshme e më të lirshme ku çdokush mund të argëtohet pasditeve në divanin e shtëpisë, nga e hëna në të premte ora 17:00.

Një nga temat që u diskutua ditën e sotme në studion e “Ftesë në pesë” ishion përmbytjet në Spanjë, ajo e Valencias dhe më pas Barcelona. E ftuar në studio ishte sinoptikania Lajda Porja, e cila tregoi arsyen e përmbytjes së qyteteve dhe cilat prej tyre janë të rrezikuara në Shqipëri.

Ndërtimet pa kriter betonizimi po bëjnë që përmbytjet të jenë të rangut si në Valencia në Shqipëri është Vlora dhe Durrësi që janë më të rrezikuara dhe gjithmonë të rrezikuara nga përmbytjet dhe për shkak të mungesës së gjelbëritmit dhe ndërtimeve pa kriter në këto 20-30 vitet e fundit janë qytetet për sa i përket rreshjeve sepse nje sasi rreshjesh që bie në Shkodër nuk bën të njëjtën katastrofë nëse bie në Durrës ose në Vlorë