10 faktorët që shkaktuan katastrofën në Valencia

Lotët në stuhi. Spanja mban zi për më shumë se 217 viktimat e përmbytjeve, që goditën rajonin e Valencias dhe juglindjen e vendit dhe po fillon të merret me fajin, përgjegjësinë dhe shpjegimet shkencore për atë që ndodhi.

U paraqit “stuhia perfekte” e elementeve: reshje të jashtëzakonshme, infrastrukturë e papërgatitur, një territor hidrogjeologjikisht i brishtë dhe një administrim i pavëmendshëm. Ky kombinim faktorësh krijoi një ngjarje ekstreme me përmasa shkatërruese.

Por nëse përpiqemi të prishim ekuacionin e fatkeqësisë, ne identifikojmë të paktën dhjetë faktorë vendimtarë.

1- Shiu i një viti në një ditë të vetme

Në zona si Chiva, 490 milimetra shi ranë në vetëm pak orë, duke tejkaluar mesataren vjetore prej 450-500 mm. Toka tashmë e ngopur e la vendin, ndërsa sistemet e kullimit nuk arritën të përballonin sasinë e madhe të ujit, duke çuar në përmbytje të shpejta. Dalja e ujit fshiu gjithçka: shtëpi, makina dhe jetë njerëzish.

2- “Dana”: Fenomen atmosferik i parashikueshëm, por asnjëherë kaq intensiv

DANA, “Depresión Aislada en Niveles Altos”, është një fenomen i njohur atmosferik që ka prekur shumë herë Mesdheun. Dana lëshohet kur një masë e madhe ajri i ftohtë i izoluar në lartësi të madhe formon një depresion që përplaset me ajrin e ngrohtë në lartësi të ulët. Ky kontrast krijon shira intensive dhe stuhi në formë V që bëhen edhe më të forta pranë vargmaleve malore, të cilat veprojnë si një gyp për shqetësimin. Një term më i gjerë është “pika e ftohtë”, për të cilën mësuam me shirat në Emilia Romagna në tetor. Ndonëse fenomeni Dana nuk është i rrallë, ai ka goditur në mënyrë ekstreme.

3- Infrastruktura dhe qytete të papërgatitura, një territor i brishtë

Infrastruktura e rajonit nuk ishte projektuar për të përballuar reshjet e kësaj përmasash. Sistemet e vjetra të ujërave të zeza, rrugët dhe shtresat e brishta i janë nënshtruar presionit. Urbanizimi i zonave me rrezik e përkeqësoi më tej situatën, pasi shumë zona me popullsi të dendur nuk kishin sisteme adekuate për mbajtjen e ujit.

Spanja Juglindore është natyrisht e ndjeshme ndaj përmbytjeve, pasi toka e thatë dhe shpesh argjilore nuk thith lehtë ujin e shiut, duke shkaktuar rrjedhje të shpejtë dhe të pakontrollueshme. Rritja e paplanifikuar urbane e ka përkeqësuar këtë brishtësi: për dekada, ndërtimet janë bërë në zona në rrezik, duke reduktuar hapësirat natyrore në të cilat mund të rrjedhë uji.

Zonat që mund të shërbejnë si pellgje përmbytjesh janë mbishfrytëzuar për ndërtime të reja, duke rritur potencialin për dëmtime gjatë përmbytjeve. Në zonat malore, lumenjtë mund të shtojnë rrjedhën në një kohë shumë të shkurtër, duke u kthyer në përrenj të vrullshëm që pushtojnë qendrat e banuara pa lënë asnjë shpëtim. Ky fenomen është veçanërisht dramatik në komunat dhe fshatrat e vogla, ku argjinaturat dhe sistemet e kullimit janë shpesh të pamjaftueshme ose të mirëmbajtura keq.

4- Në Valencia kishte infrastrukturë, por jo në rajon

Ka një arsye pse qyteti i Valencias shmangu goditjen nga fatkeqësia: lumi u devijua në vitet 1960 si përgjigje ndaj një përmbytjeje shkatërruese në vitin 1957. Që atëherë lumi Turia ka rrjedhur në jug të qytetit dhe pjesa e vjetër ka është shndërruar në një zonë të gjelbër. Një mbrojtje natyrore për qytetin, por edhe një rrezik për zonat përreth. “Plan Sur”, siç u quajt projekti për devijimin e lumit, përfshinte ndërtimin e një pellgu të madh reliev, i cili nuk u ndërtua kurrë për mungesë vullneti politik dhe fondesh.

5- Vapa e Mesdheut, fitili i stuhisë

Nëse uji është më i nxehtë, ai avullon më shpejt, duke gjeneruar më shumë avuj uji. Po dalim nga 14 muajt më të ngrohtë radhazi të regjistruar ndonjëherë nga qeniet njerëzore në nivel global. Midis majit dhe shtatorit temperatura mesatare e planetit ishte 0,7 gradë më e lartë se mesatarja 1990-2020; dhe +1,54° në krahasim me vitin 1850. Më 30 shtator, temperatura e sipërfaqes së oqeaneve ishte 20,87°C, një shkallë më e lartë se vetëm 30 vjet më parë.

Në Mesdhe situata është edhe më ekstreme: në gusht u regjistrua një tjetër rekord, me një temperaturë sipërfaqësore që kalonte 30 gradë. Mesdheu po ngrohet 20% më shumë se mesatarja globale. Evropa, së bashku me Arktikun, është zona që është ngrohur më shumë në pesë vitet e fundit: +2,3°C mesatarisht, krahasuar me +1,3°C në nivel global.

Arsyet për këtë ngrohje janë të qarta për shkencëtarët: djegia e lëndëve djegëse fosile, si nafta, gazi dhe qymyri, për më shumë se dy shekuj ka gjeneruar emetime të dyoksidit të karbonit dhe gazrave të tjerë që rrisin efektin serë. Përveç ndryshimeve klimatike antropogjene, në vitin e fundit ngrohja globale është “përforcuar” edhe nga fenomeni ciklik i El Niño, i cili krijohet në Oqeanin Paqësor dhe tenton të rrisë temperaturat globalisht për pak më shumë se një vit dhe përsëritet çdo 5- 7 vjet.

6- Nxehtësia e ajrit, që e bën shiun më të rrallë, por më të fuqishëm

Nëse ajri është më i ngrohtë, ai mban më shumë lagështi. Për të kuptuar këtë pikë të dytë, duhet të mbështetemi në ekuacionin Clausius-Clapeyron, i cili daton në vitin 1850 dhe studion ekuilibrat e temperaturës dhe presionit midis dy fazave të së njëjtës substancë. Në rastin e ujit, është kalimi midis gazit (avulli i ujit) dhe lëngut (shiut).

Duke përdorur ekuacionin, ne mund të përcaktojmë sasinë e ujit që mund të jetë i pranishëm në një vëllim ajri në funksion të temperaturës: për çdo 1°C rritje të temperaturës, atmosfera rrit kapacitetin e saj për të mbajtur ujin me afërsisht 7%. Çfarë do të thotë kjo në praktikë? Imagjinoni atmosferën si një sfungjer.

Atmosfera sot, e nxehur nga ndryshimet klimatike, është një sfungjer më efektiv se dikur. Është një sfungjer me cilësi të lartë – ato që shihni në reklama. Është në gjendje të thithë më shumë ujë se një sfungjer normal. Por ai ujë i zhytur mbetet midis fibrave të sfungjerit. Pra kur e shtrydhim del më shumë lëng se zakonisht.

Le të shkojmë përtej metaforës dhe rezultati është se ka periudha më të gjata pa shi, duke qenë se ajri i nxehtë ruan më shumë avujt e ujit, por më pas kur atmosfera është e ngopur, ai shfryhet me shumë më tepër intensitet.

7- Guvernatori Mazón dhe zgjedhja për të injoruar alarmin e kuq

Presidenti i Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, minimizoi rrezikun në orët para përmbytjes. Mazón është pjesë e Partisë Popullore dhe qeveris rajonin e mbështetur gjithashtu nga e djathta ekstreme Vox. Të martën e datës 29 tetor, pak orë para tragjedisë, ai publikoi një video në rrjetet sociale ku thoshte: “Sipas parashikimeve stuhia po lëviz, e cila jep shpresë se rreth orës 18 do të ulet intensiteti i saj në të gjithë territorin. Duke marrë parasysh atë që po ndodh, fatmirësisht gjërat po ecin përpara pa dëme materiale dhe pa alarme hidrologjike”. Videoja është nga ora 13:00 dhe fshihet në mesnatë. Ndërkohë, fundi i botës.

8- Mesazhet e padëgjuara dhe paralajmërimi i vonë: shkollat, fabrikat dhe dyqanet hapen deri në fatkeqësi

Agjencia shtetërore e meteorologjisë, megjithatë, kishte dërguar mesazhe që një ditë më parë. Alarmi i kuq u dha në orën 7 të mëngjesit të datës 29, por pavarësisht kësaj, pushteti vendor zgjodhi të mos mbyllte fabrikat, shkollat ??dhe dyqanet. Qendra tregtare Bonaire është kthyer në një kurth vdekjeje. I vetmi që zgjedh në mënyrë të pavarur mbylljen është Universiteti. Mesazhi i alarmit – i menaxhuar nga rajonet dhe jo nga shteti – arrin në telefonat celularë vetëm në orën 20:03, kohë në të cilën është shumë vonë.

9- Heqja e njësisë rajonale të emergjencës

Në vitin 2023, administrata rajonale e udhëhequr nga Mazón kishte vendosur të shtypte Unidad Valenciana de Emergencias, krijuar nga paraardhësi i tij socialist Ximo Puig për të përmirësuar reagimin ndaj fatkeqësive natyrore. Nën presionin e Vox, i cili donte të ristrukturonte shërbimet publike për të ulur kostot, guvernatori në fakt e kishte përcaktuar njësinë si shumë të shtrenjtë. Në orët e fundit, përfaqësuesit e Vox kanë akuzuar qeverinë qendrore se nuk ka bërë sa duhet. Por vendimi i marrë një vit më parë e bëri edhe më të vështirë ndërhyrjen e shpejtë në një situatë kritike si kjo.

10- Një tragjedi e shmangshme: përgjegjësia politike dhe klimatike

Një studim shumë i shpejtë i atribuimit nga World Weather Attribution, një organizatë që merret me përcaktimin e lidhjes shkak-pasojë midis ndryshimit të klimës dhe ngjarjeve të vetme ekstreme të motit, ka vërtetuar se shirat e kësaj jave në Spanjë u bënë 12% më të forta nga ndryshimi i klimës. Jo vetëm kaq, ndryshimi klimatik ka dyfishuar mundësinë e kësaj përmbytjeje.

Ndryshimet klimatike kanë intensifikuar reshjet, por mosveprimi politik ka ekspozuar mijëra njerëz para një rreziku shumë të lartë, për të cilin shumë e kanë paguar me jetën e tyre dhe dëmet e pallogaritshme. Tragjedi si këto tregojnë lidhjen midis sigurisë, shëndetit dhe klimës: në një botë më të nxehtë dhe më të paqëndrueshme, qytetet dhe shtetet duhet të pajisen për të zvogëluar rreziqet dhe për të rritur parandalimin.

Nëse në nivel ndërkombëtar është thelbësore të gjenden mjete për të reduktuar emetimet, dhe për rrjedhojë për të zbutur efektet e ndryshimeve klimatike, në nivel lokal përshtatja është vendimtare, duke i bërë qytetet dhe qytezat më të gatshme për përmbytjet e ardhshme.