Për Flick nuk mjafton vetëm fitorja në derbi: Nuk luajtëm si zakonisht, të mos ndodhë më…

Hansi Flick e përfundoi derbin kundër Espanyolit i kënaqur me fitoren (3-1), që i lejoi Barçës të vazhdonte udhëheqjen e La Liga-s me vendosmëri, por i pakënaqur me disa faza të lojës, në të cilat niveli nuk ishte i dëshiruar.

“Një derbi është gjithmonë i komplikuar. Në pjesën e parë kemi treguar nivel të mirë, por në përgjithësi nuk kemi luajtur si zakonisht. Kemi humbur shumë topa dhe jemi ndëshkuar në pjesën e dytë. Për sot, në rregull, mund ta kuptoj humbjen e pakët të përqendrimit, por në ndeshjen e së mërkurën nuk mund t’i toleroj kësi gjërash. Ne kemi nevojë për më shumë forcë", – tha trajneri gjerman, tashmë me sytë nga transferta europiane në Beograd, për llogari të Champions League.

Ai vlerësoi më tej: "E rëndësishme është fitorja, do të veçoja përqendrimin e të gjithë lojtarëve në pjesën e parë, edhe pse disa prej tyre shumë të rinj. Më pas e ulëm nivelin në të dytën, është normale. Deri tani kemi pasur një sezon të mrekullueshëm.

Opsionet e mesfushës? Me Gavi dhe Frenkie duhet të jeni të kujdesshëm. Ata vijnë nga dëmtime të rënda, sidomos Gavi, ndaj duhet të kujdesemi për ta. Veçanërisht Gavi është mirë që të shtojë minuta dhe të jetë në gjendje të luajë titullar. Marc Casadó po bën shumë mirë, është përmirësuar shumë. Performanca e tij është e jashtëzakonshme, luan në nivel të lartë në mbrojtje dhe sulm, është mirë ta shohësh kështu.

Dy golat e Dani Olmo? Ai nuk është ende në 100%, e kishim planifikuar që të luante vetëm një orë, sepse kthehet nga dëmtimi. Sot fituam pjesërisht falë golave ​​të tij. Është një lajm i mrekullueshëm që mund të mbështetem përsëri tek ai.

Zëvendësimi i Fermín nuk ishte i motivuar nga ndonjë shqetësim fizik. Thjesht doja të mos e mbingarkoja fizikisht, sepse kishte bërë një punë të shkëlqyer kundër Real Madridit dhe Bayernit.

Pozicioni i Frenkie De Jong në fushë? Ai mund të luajë me Casadó, ose të jetë zëvendësuesi i tij. Frenkie e bën mjaft mirë rolin e 8-shit, por edhe atë të 6-shit. Në pjesën e dytë, me De Jong, skuadra e uli nivelin për një arsye, sepse bëmë shumë gabime me pasimet. Kjo nuk më pëlqen aspak”.