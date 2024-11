I riu shqiptar aksidentohet teksa arratiset në Itali

ITALI- Autoritetet italiane kanë vënë në pranga një 20-vjeçar shqiptar. Arrestimi i tij ka ardhur pasi i riu shqiptar nuk zbatoi urdhrin e karabinierëve për të ndaluar teksa lëvizte më një makinë tip Fiat të cilën e kishte marrë me qira. Më pas ai ka tentuar të arratiset me shpejtësi së bashku me tre pasagjerë të tjerë.

I riu u kap nga ushtarakët në via GB Grassi në Caserta, në zonën e Brianos, pasi u përfshi në një aksident për shkak të manovrave që bëri gjatë arratisjes. Ndjekja, e cila vazhdoi me shpejtësi të madhe nëpër rrugët e atij fshati deri në rrethrrotullimin në San Leucio, drejt Vaccheria, përfundoi kur i arrestuari, duke drejtuar makinën, pasi kishte kryer manovra jashtëzakonisht të rrezikshme për shoferët e shumtë të pranishëm në të dy korsitë, humbi kontrollin e mjetit, duke goditur fillimisht ishullin e trafikut pranë rrethrrotullimit dhe më pas u përmbys disa herë, duke ndaluar në anën e djathtë të rrugës.

Pavarësisht nga përplasja, tre nga katër personat në mjet vazhduan arratisjen në këmbë, duke humbur gjurmët e tyre në fshatin përreth. Karabinierët, pasi kanë siguruar zonën, kanë nxjerrë nga makina drejtuesin i cili ka tentuar menjëherë të arratiset në këmbë, por nuk ka mundur dhe është ndaluar nga policia. Në bordin e automjetit ushtarët gjetën disa kapele, një radio dhe dy telefona celularë. Makina e përfshirë në aksident dhe materiali i gjetur u sekuestruan. Pas formaliteteve i arrestuari është dërguar në arrest shtëpiak, në dispozicion të organit kompetent gjyqësor. Ndërkohë, hetime po kryhen nga Karabinierët e stacionit Casagiove, me qëllim identifikimin e të arratisurve.