Ndeshje spektakolare/ Atlanta fiton dhe e detyron Interin e Leo Messit për një ndeshje të tretë. Video

SHBA – Do të duhet të presim përplasjen e Inter Miami të shtunën e ardhshme në stadiumin Chase në Fort Lauderdale për të zgjidhur këtë barazim 1-1 të fitoreve.

Atlanta u rikuperua pas një gabim i rëndë i portierit të saj Brad Guzan, i ndëshkuar me golin e paraguajanit David Martínez, dhe ia arriti ta përmbysë tabelën e rezultateve.

Irlandezi Derrick Williams, me një goditje me kokë në pikën e orës dhe Xande Silva, me këmbën e djathtë të fuqishme pesë minuta pas daljes në fushë, i dhanë fitoren 2-1 Atlanta United.

Inter Miami, kampioni i Mburojës së Mbrojtësve, si skuadra më e mirë të sezonit të rregullt, arriti të shënonte me një goditje me kokë të Leo Messit, por goli i yllit argjentinas me të drejtë u anulua për pozicion jashtë loje.

Atlanta United humbi në Miami në ndeshjen e parë të serisë së ‘play-off’-it dhe këtë të shtunë stadiumi Mercedes Benz hapi të gjithë sektorët e impiantit, diçka shumë e pazakontë për një ndeshje MLS, për të pasur mbështetjen maksimale të mundshme nga tifozët e saj.

Portieri i Inter Miami, Drake Callender, u shfaq me një pritje të shkëlqyer gjysmë ore në lojë për të sprapsur një goditje të fuqishme të rusit Aleksey Miranchuk nga jashtë zones, por më pas ai gaboi.

Me topin në duar, portieri 40-vjeçar humbi përqëndrimin i bezdisur nga prania e Federico Redondo dhe topi arriti te këpucët e Martínez, i cili kaloi Inter Miamin në avantazh. Inter Miami fitoi besimin dhe, me Messin që ndezi lojën, krijoi situata potencialisht të rrezikshme, por pa mundur t’i realizojë ato.

Dhe Atlanta arriti të përgjigjet. Në pikën e orës, Pedro Amador bëri një krosim të përsosur me këmbën e majtë, të cilin Derrick Williams, një tjetër qendërmbrojtës, e dërgoi me kokë në pjesën e pasme të rrjetës dhe 1-1.

Ndeshja u bë e hapur, të cilën të dyja skuadrat mund të fitonin. Messi ishte afër shënimit të një goli të veçantë në karrierën e tij në minutën e 70-të, por goli i tij me kokë u anulua për pozicion jashtë loje.

Me hijen e penalltive tashmë afër, Atlanta goditi. Ai e bëri këtë me ndihmën e Xande Silva, i cili festoi me shumë stil duke hequr fanelën. Nuk i interesoi as kartoni i verdhë që i dha arbitri. Seriali për skuadrën që do të kalojë në çerekfinale do të vendoset në Miami.