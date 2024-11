Massimo Moratti, gati për t’u kthyer në futboll? Ish-presidenti i Interit negocion blerjen e klubit italian

Skenar i bujshëm në lidhje me të ardhmen e SPAL. Massimo Moratti po mendon të marrë përsipër klubin në fjalë. Ish-presidenti dhe pronari i Interit po vlerëson blerjen e klubit nga Joe Tacopina, bashkë me disa sipërmarrës, në krye të të cilëve do të ishte Moratti.

Gjithçka duket se ka lindur nga një vizitë verore e vetë Morattit në Ferrara. Kjo do të pasohej nga një sërë kontaktesh me vetë Tacopina, në kuadër të një blerjeje të mundshme të SPAL, së bashku me disa partnerë milanezë. Moratti, i cili ishte në krye të Interit nga viti 1995 deri më 2013, nuk e ka mohuar kurrë pasionin e tij për futbollin. Kësisoji, herë pas here flitet për rikthimin e tij të mundshëm.

Sa i përket Tacopina, avokati i Donald Trump e mori SPAL në gusht 2021. Në vitin 2023 zbriti në Serie C dhe tani ka një sezon mjaft të ndërlikuar, i parafundit në grupin B të Serie C. Mësohet se Tacopina po punon për të blerë Tranmere Rovers, skuadrën e Ligës së Dytë angleze.