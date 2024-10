Horoskopi ndërkombëtar i Rob Brezsny 31 tetor – 6 nëntor 2024: pasqyra astrale për të 12 shenjat

Horoskopi ndërkombëtar i Rob Brezsny nga 31 tetori deri më 6 nëntor 2024: zbuloni pasqyrën e veçantë për shenjën tuaj.

Horoskopi ndërkombëtar i Rob Brezsny për 31 tetor deri më 6 nëntor 2024 sjell pritshmëri për secilën shenjë të zodiakut, duke ju ndihmuar të zbuloni se çfarë ju pret këtë shtatë ditësh që po vjen. Lëreni veten të udhëhiqeni nga yjet për të përballuar me vetëdije ditët në vazhdim dhe për të shfrytëzuar sa më shumë energjitë e periudhës.

Mos humbisni edhe: Horoskopi për muajin Nëntor 2024. Të 12 shenjat zodiakale

♈ Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Shumë njerëz besojnë në ekzistencën e fantazmave. Nëse nuk jeni ende mes tyre, së shpejti mund të bëheni një. Bota shpirtërore është më e hapur se zakonisht ndaj kuriozitetit dhe eksplorimit tuaj. Sidoqoftë, mbani mend se kontaktet që bëni mund të mos jenë me "fantazma" në kuptimin e zakonshëm të termit. Ata mund të jenë paraardhës të vdekur që kanë ardhur për të sjellë të dhëna dhe bekime, ose engjëj, udhërrëfyes shpirtërorë ose lajmëtarë që ndryshojnë formën. Mos kini frikë: disa mund të duken të çuditshme, por nuk janë të rrezikshme. Mësoni prej tyre, por mos mendoni se janë të gjithëdijshëm apo të pagabueshëm.

♉ DEMI (20 Prill – 20 Maj)

Kur keni qenë në kopshtin e fëmijëve, a e keni ndarë ndonjëherë sanduiçin tuaj të shijshëm me gjalpë kikiriku me shokët e klasës që nuk i pëlqenin perimet në tasin e tyre? Nëse po, ju jeni të pozicionuar mirë për të përfituar nga mundësitë që ju rrethojnë. Veprimet tuaja bujare do të jenë katalizatorë të fuqishëm për fat të mirë dhe gatishmëria juaj për të ndarë bekimet dhe burimet do t’ju sjellë shpërblime. Aftësia juaj për të përmirësuar fatin e të tjerëve mund të tërheqë favore të papritura.

♊ BINJAKËT (21 maj – 20 qershor)

Për ju, të dashur Binjakë, javët e ardhshme mund të jenë më pak paragjykimet ndonjëherë. Nuk do të ketë asnjë lloj "fat të keq" apo "fat" dhe frika e bazuar në keqkuptimet e vjetra do të jetë e parëndësishme. Do të zbuloni arsye për të hequr dorë nga mendimet paranojake dhe fantazitë ankthioze. Në emër të vetes suaj më të lartë, ju fuqizoj t’i besoni të menduarit logjik, kërkimit objektiv dhe analizës racionale.

♋ GAFORRJA (21 qershor – 22 korrik)

Cila është shenja më sensuale e zodiakut? Akrepat misterioz, të cilët as nuk duhet të punojnë shumë për të qenë joshëse? Luanët karizmatikë, të cilët kullojnë magnetizëm? Dashi pasionant, të cilët tërheqin vëmendjen me entuziazmin e tyre? Bazuar në shenjat aktuale astrologjike, unë ju shpall Gaforren si shenjën më joshëse të tre javëve të ardhshme. Intensiteti juaj emocional dhe inteligjenca ushqyese na fton të eksplorojmë thellësitë dhe misteret intime.

♌ LUANI (23 korrik – 22 gusht)

Në Egjiptin e lashtë, qepët ishin të çmuara pasi simbolizonin natyrën me shtresa të jetës. Ashtu si disa njerëz sot betohen me një dorë në Bibël, një egjiptian mund të ketë bërë një betim të rëndësishëm duke mbajtur një qepë. Në ditët në vijim, Luani, mendoni të adoptoni versionin tuaj të kësaj praktike. Është koha që ju të merrni zotime të thella dhe vendime të shenjta.

♍ VIRGJËRESHA (23 gusht – 22 shtator)

Dy nga pikturat më të famshme në botë janë Mona Lisa dhe Darka e Fundit, të dyja të pikturuara nga Leonardo da Vinci. Megjithatë, ky artist i shkëlqyer na la vetëm 24 piktura, shumë prej tyre të paplota. Pse? Pjesërisht sepse ai punonte ngadalë dhe zvarriti shumë. Në muajt e ardhshëm, Virgjëreshë, ndjej se do të keni ngjashmëri me atë da Vinçin që krijoi kryevepra të pavdekshme. Disa nga punët tuaja më të mira do të lulëzojnë. Do të jeni në kulmin e aftësive tuaja unike.

♎ PESHORJA (23 shtator – 22 tetor)

“Kur përballeni me një zgjedhje midis dy rrugëve, është gjithmonë më mirë të merrni atë më të vështirën.” Vërtet? Jo! Nuk është gjithmonë kështu! Një terapist shamanik më dha një herë këtë këshillë, por jam i kënaqur që nuk e ndoqa. Jeta ime është më e mirë sepse kam mësuar nga gëzimi dhe kënaqësia aq sa kam mësuar nga vështirësitë. Këtë ju uroj edhe juve në këtë periudhë.

♏ AKREPI (23 tetor – 21 nëntor)

Piktori i Akrepit Pablo Picasso është përshkruar si një “pionier i çrregullt dhe mjeshtëror”. Ai ndikoi në çdo lëvizje artistike të shekullit të 20-të dhe krijoi Guernicën e famshme si një deklaratë kundër luftës. Pavarësisht se ishte komunist, ai grumbulloi pasuri të madhe dhe kishte pesë shtëpi. Në javët në vijim, unë propozoj ta marr atë si model. Për ju është një periudhë prodhimi të tepruar.

♐ SHIGJETARI (22 nëntor – 21 dhjetor)

Keith Richards, kitaristi i Rolling Stones, është i njohur për stilin e tij rebel dhe aventuresk të jetës. Por ja rrëfimi i tij: “Nuk fle kurrë vetëm. Nëse nuk ka njeri, unë fle me një pellush. Më bën të ndihem i sigurt.” Edhe ju, Shigjetar, sado i egër dhe i lirë, do të jeni të mençur të kërkoni siguri dhe mbështetje shtesë për një kohë.

♑ BRICJAPI (22 dhjetor – 19 janar)

Halloween na ofron një mundësi të çmuar psikologjike: ne mund të pretendojmë të veprojmë me hijet tona pa pasoja reale. Njohja e këtyre pjesëve tona zvogëlon rrezikun që ato të rriten me forcë të pakontrollueshme. Ne madje mund të bëjmë shaka me cilësitë tona të papjekura, duke zvogëluar mundësinë që ato të na sabotojnë jetën. Kostum i rekomanduar i Halloween: një diktator ose tiran. Luajtja me fantazitë tuaja kontrolluese do t’ju ndihmojë t’i shprehni ato më pak në realitet.

♒ UJORI (20 janar – 18 shkurt)

Paganizmi dhe astrologjia ndajnë idenë se ritmet tona personale janë të lidhura me ciklet e Tokës. Jemi në sezonin e Samhain, në gjysmë të rrugës midis ekuinoksit dhe solsticit, një kohë ideale për të nderuar ambiciet tuaja më të larta. Përqendrohuni në qëllimet që shprehin talentin tuaj dhe kontributin tuaj unik në botë.

♓ PESHQIT (19 Shkurt – 20 Mars)

Më pëlqen të shoh se si po hapeni dhe zgjeroheni, Peshq! Vazhdo! Megjithatë, është e mundur që po e zgjeroni veten aq shumë sa po i vëni në vështirësi ata përreth jush. Për t’i siguruar ata, ndani frytet e rritjes suaj, duke treguar se ata nuk kanë pse të vazhdojnë me ju. Kostum i sugjeruar për Halloween: Një version më i madh, më i ndritshëm dhe më i guximshëm i vetes.