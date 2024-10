Konflikt në familje, babai plagos me thikë djalin në Maliq

MALIQ- Një konfilkt në familje ka ndodhur ditën e sotme në Maliq. Mësohet se babai për motive të dobta ka qëlluar me thikë djalin e tij 15 vjeç. I mituri ka përfunduar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Ndërkohë që babai është shoqëruar në Polici.

Njoftimi i Policisë:

Maliq/Informacion paraprak Rreth orës 10:45, në fshatin Vreshtas, shtetasi Sh. C. ka goditur me mjet prerës (thikë), djalin e tij 15 vjeç, për motive të dobëta. 15-vjeçari po merr mjekim në spital dhe është jashtë rezikut për jetën. Shtetasi Sh. C. është shoqëruar në Komisariat, për kryerjen e veprimeve procedurale. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rethanave të rastit.