‘I vetmi që i qëndroi afër kur ndërroi jetë!’ Përjashton familjen, e gjithë pasuria e manjatit të ndjerë indian shkon për qenushin e tij

Industrialisti indian Ratan Tata i ka lënë në testament qenit të tij një pjesë të madhe të pasurisë së tij prej 91 milionë paundësh, duke kërkuar që qenushi i tij të marrë ‘kujdes të pakufizuar’ pas vdekjes së tij. Tata ndërroi jetë në një spital në Mumbai në fillim të këtij muaji në moshën 86-vjeçare.

Siç është zakon në Indi, biznesmeni, i cili kurrë nuk u martua ose nuk pati fëmijë, do t’ua kishte lënë pasurinë e tij, me vlerë rreth 91 milionë dollarë, vëllezërve e motrave të tij. Sipas Times, Tata deklaroi se qeni i tij, ndihmësi i tij i përgjithshëm, Konar Subbiah dhe kuzhinieri i tij, Rajan Shaw, duhet të marrin secili një pjesë të madhe të pasurisë së tij. Vëllezërit e motrat e tij do të trashëgojnë vetëm një pjesë të pasurisë së tij. Në Indi, është e rrallë që kafshëve shtëpiake dhe shërbëtorëve t’u jepet një sasi kaq bujare, me pasurinë që përgjithësisht mbahet brenda familjeve.

Në testamentin e tij, Tata specifikoi se duhet të vendosen dispozita për të ofruar ‘kujdes të pakufizuar’ për kafshën e tij të dashur, e cila ishte pranë tij derisa mbylli sytë. Kryeministri indian Narendra Modi e quajti Tata-n “një udhëheqës vizionar biznesi, një shpirt të dhembshur dhe një qenie njerëzore të jashtëzakonshme”. CEO i Google, Sundar Pichai, tha se Ratan Tata la pas një trashëgimi të jashtëzakonshme biznesi dhe filantropike dhe se ai ishte i dobishëm në zhvillimin e udhëheqjes moderne të biznesit në Indi.

21 vitet e Tata-s në krye panë që konglomerati të zgjerojë gjurmën e tij globale për të përfshirë markat luksoze britanike si Jaguar dhe Land Rover. Tata Group është tani një ombrellë e gjerë prej rreth 100 kompanish, duke përfshirë prodhuesin më të madh të makinave në vend, kompaninë e saj më të madhe private të çelikut dhe një firmë lider kontraktimi. Ajo punëson më shumë se 350,000 njerëz në mbarë botën. Në qershor 2008, Tata bleu Jaguar dhe Land Rover nga Ford për 2.3 miliardë dollarë.