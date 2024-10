Edi Rama kishte 11 vjet që të ngrente pensionet, por loz me ta, thotë Lulzim Basha

Për deputetin demokrat, Lulzim Basha, pensionistët janë as më shumë dhe as më pak, por viktimat e keqqeverisjes dhe korrupsionit të qeverisë Rama.

I shpallur si kryetari i PD-Demokratët Euroatlantikë, Lulzim Basha, shprehet se shfaqjet elektorale të Edi Ramës me pensionistët janë tallja e një politikani që prej 11 vitesh ka patur të gjitha pushtetet në dorë për t’u përmirësuar atyre jetën, por që zgjodhi të qeverisë për t’i shërbyer veç pushtetit të tij politik dhe ekonomik.

Sipas tij, pensionistët janë të pambrojtur dhe po përballen me varfëri për shkak të korrupsionit dhe politikave që kanë favorizuar interesat private për 11 vite rresht.

Basha thotë se programi i demokratëve euroatlantikë synon të reformojë skemën e pensioneve, duke ofruar rritje prej 20% për pensionet dhe indeksim të përvitshëm sa dyfishi i inflacionit.

Programi parashikon gjithashtu një bonus të përhershëm për pensionet e ulëta dhe rimbursim të barnave për të ulur shpenzimet e larta për ilaçe.

Sipas Ramës, "shfaqjet elektorale të Edi Ramës me pensionistët janë tallja e një politikani që prej 11 vitesh ka patur të gjitha pushtetet në dorë për t’u përmirësuar atyre jetën, por që zgjodhi të qeverisë për t’i shërbyer veç pushtetit të tij politik dhe ekonomik. Sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit, fatura e dëmit ekonomik si pasojë e shpërdorimit të financave publike nga qeveria Rama shkon mbi 10 miliardë euro.

Pensionistët shqiptarë janë viktima e keqqeverisjes dhe korrupsionit të qeverisë Rama, sepse taksat e larta të këtyre viteve nuk u vendosën në shërbim të tyre, por të inceneratorëve inekzistentë, të koncesioneve korruptive në shëndetësi, të vjedhjeve të “5D-së” dhe dhjetra skandaleve që kanë çuar mundin dhe djersën e shqiptarëve në xhepat e pushtetarëve.

Një qeveri që nuk i ka shërbyer shqiptarëve në 12 vjet, nuk ka më çfarë të premtojë, përveç thellimit të mëtejshëm të varfërisë dhe korrupsionit".

Basha ka lëshuar dhe një premtim për pensionistët nëse ai vjen në pushtet: "Ne angazhohemi për rritje me të paktën 20% të pensioneve dhe indeksim të përvitshëm me dyfishin e vlerës së inflacionit, ndërsa për pensionet e ulëta do të ketë një bonus të përhershëm prej 250 mijë lekësh të vjetra."

Basha premton dhe rimbursimin e barnave jetike për pensionistët në mënyrë që të mos çojnë pjesën më të madhe pensionit për të blerë ilaçe.

E në fund ai premton edhe ulje taksash. /noa.al