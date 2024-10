Kotrabandë me ilaçe, arrestohet një person në Korçë, nën hetim bashkëshortja farmaciste dhe vjehrri i tij

KORÇA- Një 39-vjeçar është arrestuar në Korçë, pasi kishte kontrabanduar nga Greqia mijëra kuti me ilaçe të cilat i ishte në farmacitë që administronte. Po ashtu mësohet se nën hetim është vënë bashkëshortja e tij, e cila ishte farmaciste në këtë biznes.

Gjithashtu është proceduar penalisht vjehrri i 39-vjeçarit pasi në banesë iu gjetën kutitë me ilaçe dhe 83 steka me paketa me cigare, pa pullë fiskale. Në cilësinë e provës materiale, janë sekuestruar mallrat kontrabandë. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i policisë:

Si rezultat i administrimit të shpejtë të inteligjencës policore, se në një farmaci në Bilisht, shiteshin medikamente të kontrabanduara nga Greqia, Seksioni për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare finalizoi operacionin policor të koduar “Relations”, në kuadër të të cilit u arrestua në flagrancë shtetasi B. M., 39 vjeç, si dhe u proceduan në gjendje të lirë bashkëshortja dhe vjehërri i tij, shtetasit R. Z., 36 vjeçe dhe N. Z., 64 vjeç, të tre banues në Bilisht.

Nga hetimet e deritanishme dyshohet se shtetasi B. M. kontrabandonte ilaçe nga Greqia, për t’i shitur në biznesin e familjes, farmacinë ku punonte bashkëshortja e tij. Nga kontrollet në banesën e shtetasit N. Z., përveç 1637 kutive me ilaçe, pa pullë fiskale, u gjetën dhe 83 steka me paketa me cigare, të cilat dyshohet se janë të kontrabanduara, sepse dhe ato nuk ishin të pajisura me pullë fiskale.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, për veprime të mëtejshme.