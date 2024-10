Totti, rikthimi i tij në Serie A nuk është shaka: Të shohim se si do të reagojë trupi im

Pas deklaratave të fundit për rikthimin e tij të mundshëm në fushë, në Serie A, Francesco Totti nuk tërhiqet. Përkundrazi, po e shton misterin rreth kësaj hipoteze: “Po mendoj për këtë, koka ime tashmë e di përgjigjen, të shohim se si do të reagojë trupi im. Nuk është shaka, e mora gjithçka seriozisht, më kërkojnë dy skuadra, të shohim se çfarë do të ndodhë. Kush e di se çfarë do të sjellë e ardhmja”.

A mund të na e shpjegoni këtë pasionin për padelin?

Kam më shumë se 10 vite që luaj padel, është një sport që më ka bërë mjaft përshtypje. Pastaj është konkurrencë, argëtim, shoqëri e mirë. Është mirë ta luash dhe ta shohësh.

Kundër kujt ndiheni më mirë kur luani apo kundër kujt nuk do të dëshironit të luanit? Kur luan, gjithmonë përpiqesh të japësh maksimumin, sepse është një garë. Pastaj, të gjithë jemi ish-shokë futbolli në Serie A, ndaj ka respekt maksimal dhe shpirt konkurrues maksimal. Kur dëshiron të fitosh, duhet të përballesh me të gjithë, madje edhe më të mirët.

A do t’ju shohim fillimisht në fushë, në fund të nëntorit për “World Legends Padel Tour” apo në fushë për Serie A të futbollit?

Çfarë pyetjeje… Le të themi se kam kohë për të luajtur turneun e padelit fillimisht, sepse është në fund të nëntorit.

Por ju jeni i lirë, mund të luani kur të doni futboll…

Po, por thashë që duhen të paktën dy muaj stërvitje.

Pra, nuk ishte shaka kur thua se do të luash sërish në Serie A?

Jo, nuk ishte shaka, e mora pak seriozisht, kështu që të shohim.

E keni tashmë në mendje ekipin?

Ekipi është aty, janë shfaqur një ose dy oferta. Tani le të shohim se çfarë më thotë koka ime, por mbi të gjitha trupi im.

Ne e dimë se çfarë ju thotë koka juaj…

Koka e di tashmë përgjigjen, të shohim se si do të reagojë trupi im. Kushedi se çfarë do të na rezervojë viti i ardhshëm.