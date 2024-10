Ancelotti parashikon ‘Topin e Artë’: Përveç atij, askush tjetër nuk mund ta fitojë këtë vit

“Mund të themi se Vinicius do të jetë ‘Topi i Artë’ i radhës, pa asnjë dyshim. Ai do ta fitojë, për mua është shumë e qartë. Askush tjetër nuk do të mund ta fitojë atë”.

Fjalë të qarta nga Carlo Ancelotti, trajneri i Real Madridit, që drejton Vinicius, në lidhje me dhënien e afërt të çmimit prestigjioz për futbollistin më të mirë të vitit. Në prag të “El Clasico” në “Bernabeun” e ri, trajneri italian, i cili foli në konferencën për shtyp, nuk ka dyshime për këtë. Ai beson se braziliani i lindur në vitin 2000 do të triumfojë të hënën, më 28 tetor, në ceremoninë e planifikuar në “Théâtre du Châtelet” të Parisit.

Nga ana tjetër, Vinicius shkëlqeu në fitoren 5-2 ndaj Borussia Dortmundit, në xhiron e tretë të Ligës së Kampionëve, duke shënuar 3 nga 5 golat, që i lejuan skuadrës spanjolle të rikthehej nga disavantazhi 2-0. Ai duket kaq afër “Topit të Artë”, pavarësisht konkurrencës së ashpër nga Rodri dhe Bellingham.

Pasi shënoi “hat-trick” e tij, Vinicius iu afrua Ancelottit dhe e përqafoi, gjest që trajneri e vlerësoi me dashuri: "Kjo do të thotë të stërvitësh një nga më të mirët në botë. Ai është një djalë shumë modest, ka bërë shumë përparim si futbollist. Sot është një nga më të mirët në botë, fituesi i ardhshëm i ‘Topit të Artë’, dhe ka të njëjtën përulësi e seriozitet si ditën e parë që e takova”.

Ancelotti, i cili drejtoi Milanin në vitin 2007, ishte në krye të skuadrës kuqezi kur Kaká, lojtari i tij në atë kohë, fitoi “Topin e Artë”. Ish-mesfushori ishte braziliani i fundit që e fitoi këtë trofe prestigjioz individual, i cili në histori ka parë tre fitues të tjerë nga vendi i sambës: Ronaldo, Rivaldo dhe Ronaldinho Gaúcho.