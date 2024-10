Inter-Juventus, Thuram sfidon vëllain në ‘derbin familjar’ të Serie A: Ja për cilin bën tifo babai im

Marcus Thuram, golashënuesi i fitores 1-0 të Interit në fushën e Young Boys, në xhiron e tretë të Champions League, foli për televizionin e klubit zikaltër: "Jam shumë i lumtur me 3 pikët e marra në një fushë të vështirë. Të gjitha ndeshjet në Champions League janë të vështira, luajtëm jashtë shtëpisë dhe fituam”.

Çfarë i keni thënë njëri-tjetrit pas pjesës së parë?

Se duhej të luanim siç dinim, pa u stresuar. Të vazhdonim të luanim ashtu dhe e bëmë.

Tani vjen supersfida ndaj Juventusit në Serie A…

Tani do të pushojmë pak dhe më pas do të fillojmë të mendojmë për ndeshjen e radhës.

Një fitore që mbërriti në sekondën e fundit të kohës shtesë…

Kjo do të thotë se jemi skuadër që nuk dorëzohet kurrë. Në Ligën e Kampionëve nuk kemi pësuar ende gol dhe kemi fituar.

“Derbi familjar” kundër Juventusit të vëllait tuaj…

Do të jetë një ndeshje e mrekullueshme, e gjithë familja do të jetë në ‘San Siro’. Babai im, patjetër do të mbështesë Juventusin, sepse vetë luajti atje.

Inter-Juventus, a është tashmë një sfidë titulli?

Jo, pasi jemi vetëm në javën e 9-të të kampionatit. Është një ndeshje si çdo tjetër, vlen tri pikë dhe do të përpiqemi t’i marrim ato.